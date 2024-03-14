В Одессе разоблачили организаторов сети подпольных казино

Незаконное игровое заведение в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Женщина арендовала помещения в Одессе и решила устроить там незаконные игорные клубы. К подпольной деятельности она привлекла знакомых, однако всех сообщников разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности незаконной деятельности

В ноябре 2023 года одесситка организовала и руководила незаконным игорным бизнесом. Женщина арендовала ряд помещений в Одессе, обустроила их и установила компьютеры с соответствующим программным обеспечением. Впоследствии она привлекла трех знакомых, которые стали администраторами игорного зала. Но именно одесситка собирала вырученные за азартные игры деньги и обеспечивала финансирование преступной деятельности группы.

Доступ в казино можно было получить исключительно с разрешения администратора, а пароль для игры клиентам предоставляли за деньги. В целях конспирации в помещениях заведений были камеры видеонаблюдения, а сообщники поддерживали связь через специально приобретенные "администраторские" мобильные телефоны.

Что изъяли во время обысков

Специалисты провели обыски в игровых залах и местах жительства подозреваемых. В результате изъято более 70 единиц компьютерной техники — ноутбуки, мониторы, системные блоки, серверы, мобильные телефоны, черные записи, наличные деньги и банковские карты. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 3 миллионов гривен.

Часть изъятого имущества. Фото: Одесская областная прокуратура

Что угрожает сообщникам

Организаторы и трое участников незаконной деятельности сообщили о подозрении по факту организации и функционирования проведения азартных игр в сети Интернет. Это преступление квалифицируется по ч. 2 ст. 203-2 УКУ и наказывается штрафом на сумму до 50 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Прекращение незаконной деятельности в Одесской области

Напомним, что два молодых одессита организовали схему продажи электронных устройств для курения. Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов имущество на сумму более 1 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили местных жителей, подозреваемых в незаконном бизнесе. Мужчины пытались продавать на улицах города гранаты и тротил.