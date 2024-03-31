Николаевская бригада показала кадры уничтожения техники оккупантов дронами

Уничтожение техники оккупантов. Фото: скриншот

ВСУ продолжают уничтожать технику врага, атакующую украинские города. Николаевские морпехи показали, как с помощью дрона сожгли самоходную артиллерийскую установку россиян.

Видео работы военных в Telegram показал украинский активист Сергей Стерненко.

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"Глаза возмездия 59 бригады лишили врага САУ с помощью вашего дрона", — написал Стерненко.

Морпехи уничтожают российскую технику

Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Военные с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу русских войск.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты произвели меткие выстрелы по личному составу и боевой технике противника, используя дрон. Их успешные операции свидетельствуют о высоком уровне подготовки и военном мастерстве.

Также бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского совершили успешную атаку на российскую технику на новой волне дроновых атак на южные регионы.

Петиция о запрете азартных игр

Напомним, военнослужащий 59-й бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию о запрете азартных игр и доступе к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Она в сутки набрала более 25 тысяч голосов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по онлайн-казино и их влияние на часть общества.