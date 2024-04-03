Николаевские морпехи опубликовали кадры уничтожения вражеской силы

Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: скриншот

Бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян.

Видео работы военных опубликовали Военно-Морские Силы ВС Украины.

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Бойцы первого отдельного батальона морской пехоты благодаря дрону произвели меткие выстрелы во время того, как россияне заносили амуницию в хранилище.

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Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Николаевские морпехи показали, как с помощью дрона сожгли самоходную артиллерийскую установку россиян. Также, с помощью дронов военные нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Ранее мы писали, что украинские бойцы ежедневно встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

Также мы сообщали, что, хотя враг не выводит корабли на дежурство, угроза обстрелов остается постоянно. В пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".