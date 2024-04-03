Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Николаевские морпехи опубликовали кадры уничтожения вражеской силы arrow

Николаевские морпехи опубликовали кадры уничтожения вражеской силы

3 апреля 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Николаевские морпехи опубликовали кадры уничтожения вражеской силы
Украинские бойцы уничтожают врага. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян.

Видео работы военных опубликовали Военно-Морские Силы ВС Украины.

Читайте также:

Уничтожение врага

Бойцы первого отдельного батальона морской пехоты благодаря дрону произвели меткие выстрелы во время того, как россияне заносили амуницию в хранилище.

Больше о вражеской армии

Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Николаевские морпехи показали, как с помощью дрона сожгли самоходную артиллерийскую установку россиян. Также, с помощью дронов военные нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Ранее мы писали, что украинские бойцы ежедневно встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

Также мы сообщали, что, хотя враг не выводит корабли на дежурство, угроза обстрелов остается постоянно. В пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".

Одесса
российские войска
ВСУ
Николаев
Одесская область
Николаевская область
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК