Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога arrow

Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога

9 квітня 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога
Уражена техніка росіян. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські бійці кожного дня знищують ворожу техніку, влучають по позиціях та нищать живу силу окупантів. Оператори ударних безпілотних авіаційних комплексів на відео показали, як уразили техніку росіян.

Відео роботи військових опублікували у пресслужбі бригади.

"Не важливо, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку. Швидко, якісно та зі стилем", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Влучна робота бійців

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу прямою наводкою влучили у будинок, в якому знаходився ворожий командний пункт. Окрім того, воїни також знищили місце дислокації операторів БПЛА. 

Втрати ворожої армії

Бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян. Також, за допомогою дронів військові завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Раніше ми писали, що оператори безпілотного літального апарату 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки. Внаслідок вправних дій українських воїнів цей ворожий об'єкт було знищено.

Додамо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за березень армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.

Одеса
війна
російські війська
ЗСУ
Україна
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку