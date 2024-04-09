Одеські Лицарі Зимового Походу показали, як полюють та знищують ворога

Уражена техніка росіян. Фото: скриншот з відео

Українські бійці кожного дня знищують ворожу техніку, влучають по позиціях та нищать живу силу окупантів. Оператори ударних безпілотних авіаційних комплексів на відео показали, як уразили техніку росіян.



Відео роботи військових опублікували у пресслужбі бригади.

"Не важливо, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку. Швидко, якісно та зі стилем", — йдеться у повідомленні.

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Влучна робота бійців

Бійці 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу прямою наводкою влучили у будинок, в якому знаходився ворожий командний пункт. Окрім того, воїни також знищили місце дислокації операторів БПЛА.

Втрати ворожої армії

Бійці миколаївської морської піхоти продовжують влучно відпрацьовувати по позиціях ворога. Так, морпіхи на відео показали, як знищують склади та живу силу росіян. Також, за допомогою дронів військові завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Раніше ми писали, що оператори безпілотного літального апарату 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили ворожий склад з боєприпасами й мінами в посадці поблизу Кліщіївки. Внаслідок вправних дій українських воїнів цей ворожий об'єкт було знищено.

Додамо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за березень армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.