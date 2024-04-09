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Одесские Рыцари Зимнего Похода показали, как охотятся и уничтожают врага

9 апреля 2024 15:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесские Рыцари Зимнего Похода показали, как охотятся и уничтожают врага
Пораженная техника россиян. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские бойцы каждый день уничтожают вражескую технику, попадают по позициям и сокрушают живую силу оккупантов. Операторы ударных беспилотных авиационных комплексов на видео показали, как поразили технику россиян.

Видео работы военных опубликовали в пресс-службе бригады.

"Не важно, какой металлолом тянут с собой оккупанты. Они все равно обречены оказаться в "черном списке". Быстро, качественно и со стилем" , — говорится в сообщении.

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Точная работа бойцов

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода прямой наводкой попали в здание, в котором находился вражеский командный пункт. Кроме того, воины уничтожили место дислокации операторов БпЛА.

Потери вражеской армии

Бойцы николаевской морской пехоты продолжают метко отрабатывать по позициям врага. Так, морпехи на видео показали, как уничтожают склады и живую силу россиян. Также с помощью дронов военные нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Ранее мы писали, что операторы беспилотного летательного аппарата 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили вражеский состав с боеприпасами и минами в посадке вблизи Клещеевки. В результате искусных действий украинских воинов этот вражеский объект был уничтожен.

Добавим, что украинские бойцы ежедневно становятся наь защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за март армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

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