Одеська бригада здійснила понад 160 вогневих уражень

Одеська бригада показала, як нищить російську техніку
3 вересня 2024 17:26
Знищена російська техніка. Фото: скриншот
Підрозділи аеророзвідки та артилерії 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України на Херсонському та Запорізькому напрямках завдали 163 вогневі ураження по противнику. В результаті було знищено важливі об'єкти й техніку ворога.
Відео роботи військових опублікували у пресслужбі бригади.
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Які результати удару
За інформацією військових, було знищено:
- 25 спостережних постів;
- 8 одиниць авто-, бронетехніки;
- 2 склади з боєприпасами;
- 7 антен зв'язку;
- 3 гармати Д-30;
- 24 місця перебування особового складу;
- 9 БпЛА різного типу.
Що ще було знищено
Окрім того, артилерійські підрозділи 11-ї бригади на Херсонському напрямку здійснили 12 вогневих уражень. Під час цього було знищено 7 позицій артилерії та 2 гармати ворога.
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