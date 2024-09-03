Одеська бригада здійснила понад 160 вогневих уражень

Знищена російська техніка. Фото: скриншот

Підрозділи аеророзвідки та артилерії 11-ї бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України на Херсонському та Запорізькому напрямках завдали 163 вогневі ураження по противнику. В результаті було знищено важливі об'єкти й техніку ворога.

Відео роботи військових опублікували у пресслужбі бригади.

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За інформацією військових, було знищено:

25 спостережних постів;

8 одиниць авто-, бронетехніки;

2 склади з боєприпасами;

7 антен зв'язку;

3 гармати Д-30;

24 місця перебування особового складу;

9 БпЛА різного типу.

Що ще було знищено

Окрім того, артилерійські підрозділи 11-ї бригади на Херсонському напрямку здійснили 12 вогневих уражень. Під час цього було знищено 7 позицій артилерії та 2 гармати ворога.