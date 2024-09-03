Південна частина пляжу "Ланжерон" в Одесі закрита для відвідувачів

Небезпечні сходи. Фото: ОМР

Південна ділянка пляжу "Ланжерон", що в Одесі, залишається закритою для відвідувачів через аварійний стан сходів, що ведуть до пляжу. Відновлення планується аж наступного року.

Про це у вівторок, 3 вересня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Спуск до "Жовтого каменю". Фото: ОМР

За інформацією мерії, це рішення ухвалено на підставі актів обстеження комісії Одеської районної військової адміністрації, яка виявила, що стан дощатого покриття сходів є незадовільним. Таким чином, з набережної до "Жовтого каменю" наразі не потрапити.

"Відповідно до спільного наказу оперативно-тактичного угруповання військ "Одеса" та Одеської обласної військової адміністрації від 7 червня 2024 року №13/18 (зі змінами), південна частина пляжу "Ланжерон" (біля "Жовтого каменю") в Одесі залишається закритою для відвідувачів", — йдеться у повідомленні.

Для безпеки громадян доступ до спуску обмежено сигнальною стрічкою. Планується, що роботи з відновлення сходів будуть проведені в рамках підготовки до оздоровчого сезону 2025 року за позабюджетні кошти.

"Громадянам рекомендується утриматися від відвідування цієї ділянки пляжу до завершення ремонтних робіт та офіційного відкриття", — додали у міськраді.

Додамо, щоб на інтерактивну мапу міста було додано новий розділ, присвячений пляжам Одеси. Ознайомитися з оновленою картою та знайти для себе нові місця для відпочинку можна за посиланням.