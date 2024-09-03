В Одесі чоловіка затримали за спробу пограбування ювелірного магазину на майже 40 тисяч гривень

Поліцейський оформлює порушника. Фото: Нацполіція

В Одесі 53-річний чоловік спробував викрасти золоту каблучку з ювелірного магазину. Чоловіка впіймала на гарячому охорона торговельного центру. За цей злочин йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у понеділок, 3 вересня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Інцидент стався вдень у торговельному центрі в Приморському районі Одеси. Чоловік зайшов до ювелірного магазину під виглядом покупця. Він попросив у продавця показати золоту каблучку нібито для огляду перед купівлею. Однак, одягнувши прикрасу на палець, одесит раптово кинувся тікати з магазину. Охоронці торговельного центру оперативно відреагували на ситуацію, наздогнали правопорушника та викликали поліцію. Викрадену каблучку вартістю майже 40 тисяч гривень було вилучено й повернуто в магазин після проведення необхідних слідчих дій.

Яке покарання за крадіжку

За даним фактом крадію було повідомлено про підозру у замаху на грабіж, вчиненому в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Відповідно до ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.