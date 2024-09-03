В Одессе мужчину задержали за попытку ограбления ювелирного магазина почти на 40 тысяч гривен

Полицейский оформляет нарушителя. Фото: Нацполиция

В Одессе 53-летний мужчина попытался похитить золотое кольцо из ювелирного магазина. Мужчину поймала с поличным охрана торгового центра. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Детали дела

Инцидент произошел днем в торговом центре в Приморском районе Одессы. Мужчина зашел в ювелирный магазин под видом покупателя. Он попросил у продавца показать золотое кольцо якобы для осмотра перед покупкой. Однако, надев украшение на палец, одессит внезапно бросился бежать из магазина. Охранники торгового центра оперативно отреагировали на ситуацию, догнали правонарушителя и вызвали полицию. Похищенное кольцо стоимостью почти 40 тысяч гривен было изъято и возвращено в магазин после проведения необходимых следственных действий.

Какое наказание за воровство

По данному факту воровства было сообщено о подозрении в покушении на грабеж, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.