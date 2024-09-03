Южная часть пляжа "Ланжерон" в Одессе закрыта для посетителей

Опасная лестница. Фото: ОГС

Южный участок пляжа "Ланжерон", Одесса, остается закрытым для посетителей из-за аварийного состояния лестницы, ведущей к пляжу. Восстановление планируется только в следующем году.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Спуск к "Желтому камню". Фото: ОМР

По информации мэрии, это решение принято на основании актов обследования комиссии Одесской районной военной администрации, которая обнаружила, что состояние дощатого покрытия лестницы неудовлетворительное. Таким образом, с набережной в "Желтый камень" пока не попасть.

"В соответствии с совместным приказом оперативно-тактической группировки войск "Одесса" и Одесской областной военной администрации от 7 июня 2024 года №13/18 (с изменениями), южная часть пляжа "Ланжерон" (возле "Желтого камня") в Одессе остается закрытой для посетителей", — говорится в сообщении.

Для безопасности граждан доступ к спуску ограничен сигнальной лентой. Планируется, что работы по восстановлению лестницы будут проведены в рамках подготовки к оздоровительному сезону 2025 за внебюджетные средства.

"Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения этого участка пляжа до завершения ремонтных работ и официального открытия", — добавили в горсовете.

Добавим, что на интерактивную карту города была добавлена новая глава, посвященная пляжам Одессы. Ознакомиться с обновленной картой и найти для себя новые места отдыха можно по ссылке.