Враг максимизирует защиту Крымского полуострова

Россияне усиливают защиту Крыма — полуостров насыщен системами ПВО
Оккупированный Крым превратился в крепость с максимальной насыщенностью системами противовоздушной обороны. Они используются для защиты стратегических объектов и Крымского моста.
Об этом в понедельник, 3 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
По словам военного, Крымский полуостров является одной из наиболее защищенных территорий. Враг активно разворачивает все доступные ресурсы для защиты моста, имеющего не только стратегическое, но и символическое значение для агрессора.
"Для врага Крым является ключевым стратегическим объектом, поскольку именно с него началась российская агрессия в Украине. Оккупированный полуостров используется как база для южной группировки российских войск, а также как логистический хаб", — сказал Дмитрий Плетенчук.
Он добавил, что, хотя военно-морская база в Крыму не эксплуатируется в полном объеме, она остается основной базой для Черноморского флота. Корабли тоже используются для усиления ПВО.
"Враг использует различные системы, такие как С-300, С-400, С-500 и "Панцири". Системы ПВО на кораблях, в частности на малых ракетных кораблях, таких как проект 21631 ("Буян-М"), имеют собственные системы ПВО для обороны. Однако последние зарекомендовали себя как неэффективные", — сказал спикер ВМС.
Дмитрий Плетенчук отметил, что враг постоянно удерживает их в режиме готовности.
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