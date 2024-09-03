Враг максимизирует защиту Крымского полуострова

Порт "Феодосия" в Крыму. Фото иллюстративное: РосСМИ

Оккупированный Крым превратился в крепость с максимальной насыщенностью системами противовоздушной обороны. Они используются для защиты стратегических объектов и Крымского моста.

Об этом в понедельник, 3 сентября, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам военного, Крымский полуостров является одной из наиболее защищенных территорий. Враг активно разворачивает все доступные ресурсы для защиты моста, имеющего не только стратегическое, но и символическое значение для агрессора.

"Для врага Крым является ключевым стратегическим объектом, поскольку именно с него началась российская агрессия в Украине. Оккупированный полуостров используется как база для южной группировки российских войск, а также как логистический хаб", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что, хотя военно-морская база в Крыму не эксплуатируется в полном объеме, она остается основной базой для Черноморского флота. Корабли тоже используются для усиления ПВО.

"Враг использует различные системы, такие как С-300, С-400, С-500 и "Панцири". Системы ПВО на кораблях, в частности на малых ракетных кораблях, таких как проект 21631 ("Буян-М"), имеют собственные системы ПВО для обороны. Однако последние зарекомендовали себя как неэффективные", — сказал спикер ВМС.

Дмитрий Плетенчук отметил, что враг постоянно удерживает их в режиме готовности.