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Снова отключение света — в какие часы одесситы завтра будут без электроснабжения

3 сентября 2024 21:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света Одесса: графики отключений 4 сентября
Энергетики возле высоковольтной линии. Фото: Социальные сети ДТЕК / Александр Гиманов
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесской области на завтра, 4 сентября, энергетики обещают стабилизационные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Графики будут действовать завтра в течение всех суток, а потребители будут разделены на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:

  • Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
  • Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить, гарантировано для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
  • Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Отключение света Одесса 30 августа, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 30 августа, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситов также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.

Отключение света Одесса 30 августа, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 30 августа, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 30 августа, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 30 августа, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

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