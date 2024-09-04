В Николаеве часть города останется без водоснабжения на полтора дня из-за ремонтных работ

Люди набирают воду в бутылки. Фото: Новости.

С сегодняшнего дня и по 5 сентября часть Николаева останется без централизованного водоснабжения. Эта ситуация коснется нескольких десятков улиц. Причина — необходимость проведения масштабных ремонтных работ на водопроводе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщило КП "Николаевводоканал".

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Отключение воды в Николаеве

В КП уточнили, что с 4 сентября, с 09:00 до 20:00 5 сентября из-за проведения ремонтных работ на Богоявленском проспекте будет временно прекращено водоснабжение. Это коснется следующих районов:

Богоявленский проспект от ул. Строителей к Широкобальскому мосту, включая близлежащие улицы между Николаевской и Железнодорожной.

Поселок Горького.

Где набрать воду в Николаеве

Отметим, что в начале года в 12 учебных заведениях Николаеву обустроили скважины, чтобы горожане могли набрать воду бесплатно.

Николаевский классический лицей

Николаевский лицей им. О. Ольжича

Николаевский экономический лицей №1

Николаевский лицей №2

Николаевская гимназия №11

Николаевская гимназия №36

Николаевский лицей №38

Николаевский лицей №41

Николаевский лицей №42

Николаевский лицей №55

ЗЗСО №56

ЗЗСО №57

Что с водой в Николаеве

Питьевая вода в кранах Николаева исчезла 12 апреля 2022 года после того, как российские войска повредили водопровод Днепр-Николаев. С тех пор в городе течет только техническая вода. Ожидается, что централизованные поставки питьевой воды в Николаеве будут возобновлены не ранее лета 2025 года.