В Николаеве часть города останется без водоснабжения на полтора дня из-за ремонтных работ

В Николаеве снова проблемы с водой — водоснабжение не будет около полутора суток
С сегодняшнего дня и по 5 сентября часть Николаева останется без централизованного водоснабжения. Эта ситуация коснется нескольких десятков улиц. Причина — необходимость проведения масштабных ремонтных работ на водопроводе.
Об этом в своем Telegram-канале сообщило КП "Николаевводоканал".
Отключение воды в Николаеве
В КП уточнили, что с 4 сентября, с 09:00 до 20:00 5 сентября из-за проведения ремонтных работ на Богоявленском проспекте будет временно прекращено водоснабжение. Это коснется следующих районов:
- Богоявленский проспект от ул. Строителей к Широкобальскому мосту, включая близлежащие улицы между Николаевской и Железнодорожной.
- Поселок Горького.
Где набрать воду в Николаеве
Отметим, что в начале года в 12 учебных заведениях Николаеву обустроили скважины, чтобы горожане могли набрать воду бесплатно.
- Николаевский классический лицей
- Николаевский лицей им. О. Ольжича
- Николаевский экономический лицей №1
- Николаевский лицей №2
- Николаевская гимназия №11
- Николаевская гимназия №36
- Николаевский лицей №38
- Николаевский лицей №41
- Николаевский лицей №42
- Николаевский лицей №55
- ЗЗСО №56
- ЗЗСО №57
Что с водой в Николаеве
Питьевая вода в кранах Николаева исчезла 12 апреля 2022 года после того, как российские войска повредили водопровод Днепр-Николаев. С тех пор в городе течет только техническая вода. Ожидается, что централизованные поставки питьевой воды в Николаеве будут возобновлены не ранее лета 2025 года.
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