Отключение света в Одессе на 4 сентября из-за ремонтных работ: адреса

Энергетики ремонтируют линии передачи. Фото: ДТЭК

Сегодня, 4 сентября, кроме стабилизационных отключений, тысячи одесситов будут без света из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому электроснабжение большинства горожанам обещают вернуть до 20:00. Также отметим, что сегодня утром ДТЭК снизил объемы потребления для Одессы.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Кроме этого, сегодня утром света будет меньше, чем вчера предполагалось. По информации ДТЭК Одесские электросети с 9:00 до 13:00 будут отключены сразу 3 группы, вместо одной, то есть света может не быть и в светло-серую зону графика.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Кроме отключений, в Одессе также производится ремонт на электросетях. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Адреса отключений 4 сентября. Фото: скриншот

Южный РЭС:

ул. Академика Королева, 1, 1а, 3, 5/1

ул. Инглеге, 5

Работы до 17:00

ул. Архитекторская, 24, 20, 20/корп.1, 22

ул. Ильфа и Петрова, 6, 63, 63/1

ул. Симоненко, 1, 11а

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

ул. Бреуса, 4-35

ул. Композитора Бортнянского, 1а, 3, 26

ул. Живописная, 26-51

пров. Фруктовая, 1-11

ул. Зеленая, 1-42

ул. Авиационная, 38-58

пров. Пилотный, 2-9

Работы до 19.00

Северный РЭС:

ул. Героев обороны Одессы, 48-58

ул. Капитана Кузнецова, 93, 95

ул. Леси Украинки, 45

Работы до 17.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: