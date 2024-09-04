Відключення світла в Одесі на 4 вересня через ремонтні роботи: адреси

Енергетики ремонтують лінії передач. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 4 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 13:00 буде відключено одразу 3 групи, замість одної, тобто світла може не бути й у світло-сіру зону графіку.

Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Окрім відключень, в Одесі також проводять ремонт на електромережах. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Адреси відключень 4 вересня. Фото: скриншот

Південний РЕМ:

вул. Академіка Корольова, 1, 1а, 3, 5/1

вул. Інглезі, 5

Роботи до 17:00

вул. Архітекторська, 24, 20, 20/корп.1, 22

вул. Ільфа та Петрова, 6, 63, 63/1

вул. Симоненка, 1, 11а

Роботи до 19.00

Центральний РЕМ:

вул. Бреуса, 4-35

вул. Композитора Бортнянського, 1а, 3, 26

вул. Мальовнича, 26-51

пров. Фруктовий, 1-11

вул. Зелена, 1-42

вул. Авіаційна, 38-58

пров. Пілотний, 2-9

Роботи до 19.00

Північний РЕМ:

вул. Героїв оборони Одеси, 48-58

вул. Капітана Кузнєцова, 93, 95

вул. Лесі Українки, 45

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: