Відключення світла в Одесі на 4 вересня через ремонтні роботи: адреси

Збільшення груп відключення та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі сьогодні
Сьогодні, 4 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.
Про це у середу, 4 вересня, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.
Обсяги електроенергії зменшено
Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 13:00 буде відключено одразу 3 групи, замість одної, тобто світла може не бути й у світло-сіру зону графіку.
Де немає світла через ремонт
Окрім відключень, в Одесі також проводять ремонт на електромережах. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Південний РЕМ:
- вул. Академіка Корольова, 1, 1а, 3, 5/1
- вул. Інглезі, 5
Роботи до 17:00
- вул. Архітекторська, 24, 20, 20/корп.1, 22
- вул. Ільфа та Петрова, 6, 63, 63/1
- вул. Симоненка, 1, 11а
Роботи до 19.00
Центральний РЕМ:
- вул. Бреуса, 4-35
- вул. Композитора Бортнянського, 1а, 3, 26
- вул. Мальовнича, 26-51
- пров. Фруктовий, 1-11
- вул. Зелена, 1-42
- вул. Авіаційна, 38-58
- пров. Пілотний, 2-9
Роботи до 19.00
Північний РЕМ:
- вул. Героїв оборони Одеси, 48-58
- вул. Капітана Кузнєцова, 93, 95
- вул. Лесі Українки, 45
Роботи до 17.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Читайте Новини.LIVE!