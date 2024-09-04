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Збільшення груп відключення та ремонтні роботи — яка ситуація зі світлом в Одесі сьогодні

4 вересня 2024 09:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі на 4 вересня через ремонтні роботи: адреси
Енергетики ремонтують лінії передач. Фото: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 4 вересня, окрім стабілізаційних відключень, тисячі одеситів будуть без світла через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож електропостачання більшості містянам обіцяють повернути до 20:00. Також зазначимо, що сьогодні зранку ДТЕК зменшив обсяги споживання для Одеси.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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Окрім цього, сьогодні зранку світла буде менше ніж вчора передбачалося. За інформацією ДТЕК Одеські електромережі з 9:00 до 13:00 буде відключено одразу 3 групи, замість одної, тобто світла може не бути й у світло-сіру зону графіку. 

Ремонтні роботи та збільшення одночасного відключення груп - фото 2
Допис ДТЕК. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Окрім відключень, в Одесі також проводять ремонт на електромережах. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Ремонтні роботи та збільшення одночасного відключення груп - фото 1
Адреси відключень 4 вересня. Фото: скриншот

Південний РЕМ:

  • вул. Академіка Корольова, 1, 1а, 3, 5/1
  • вул. Інглезі, 5  

Роботи до 17:00

  • вул. Архітекторська, 24, 20, 20/корп.1, 22 
  • вул. Ільфа та Петрова, 6, 63, 63/1
  • вул. Симоненка, 1, 11а

Роботи до 19.00

Центральний РЕМ:

  • вул. Бреуса, 4-35
  • вул. Композитора Бортнянського, 1а, 3, 26
  • вул. Мальовнича, 26-51
  • пров. Фруктовий, 1-11
  • вул. Зелена, 1-42
  • вул. Авіаційна, 38-58
  • пров. Пілотний, 2-9

Роботи  до 19.00

Північний РЕМ:

  • вул. Героїв оборони Одеси, 48-58
  • вул. Капітана Кузнєцова, 93, 95
  • вул. Лесі Українки, 45

Роботи  до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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