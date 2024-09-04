Геннадий Труханов вручил премию "Культурная столица" выдающимся одесским художникам

Вручение премии. Фото: ОМР

В Одессе вручили ежегодную муниципальную премию "Культурная столица" видным деятелям культуры и искусства. Нынешние лауреаты отмечены весомым вкладом в развитие культуры, который особенно важен во время войны, когда искусство поддерживает дух и единство нации.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

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Мэр города Геннадий Труханов и Михаил Рева. Фото: ОМР

Церемония вручения наград

Во время церемонии вручения наград мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что культура во время войны становится не только источником вдохновения, но и несокрушимой силой. Именно она объединяет украинцев и поддерживает их в трудные времена.

"Идеи и чувства, которые вы передаете через свое творчество, становятся поддержкой для наших сограждан, исцеляют раны и дарят надежду на лучшее завтра", — сказал мэр.

Премию "Культурная столица" получили