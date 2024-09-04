Геннадий Труханов вручил премию "Культурная столица" выдающимся одесским художникам

В Одессе вручили премии "Культурная столица" — кто получил награды
В Одессе вручили ежегодную муниципальную премию "Культурная столица" видным деятелям культуры и искусства. Нынешние лауреаты отмечены весомым вкладом в развитие культуры, который особенно важен во время войны, когда искусство поддерживает дух и единство нации.
Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Церемония вручения наград
Во время церемонии вручения наград мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что культура во время войны становится не только источником вдохновения, но и несокрушимой силой. Именно она объединяет украинцев и поддерживает их в трудные времена.
"Идеи и чувства, которые вы передаете через свое творчество, становятся поддержкой для наших сограждан, исцеляют раны и дарят надежду на лучшее завтра", — сказал мэр.
Премию "Культурная столица" получили
- Ирина Бирюкова — генеральный директор Одесской национальной научной библиотеки, заслуженный работник культуры Украины.
- Дмитрий Величко — заслуженный деятель искусств Украины, декан художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского.
- Владимир Врублевский — дирижер-постановщик проекта "VLASNE. Ukrainian Project: четыре века украинской музыки от Бортнянского до Вакарчука", маэстро Одесской национальной оперы.
- Стас Жалобнюк — один из самых ярких и неординарных художников Одессы, достигший нового этапа в своем творчестве во время полномасштабной войны.
- Александр Самусенко — главный режиссер Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени Василия Василько.
- Татьяна Иванова — украинская актриса, клоунесса, волонтер, которая с начала войны активно участвует в репертуарных спектаклях театра "Маски".
- Семен Кантор — искусствовед, арт-критик, директор Музея современного искусства в Одессе.
- Павел Козленко — заслуженный работник культуры Украины, общественный деятель, кандидат философских наук, директор Музея геноцида "Территория памяти".
- Михаил Рева — заслуженный художник Украины, скульптор, основатель фонда RevaFoundation, соучредитель благотворительного фонда "Будущее".
- Эсфирь Серпионова — художница, мастер украинского декоративно-прикладного искусства, кандидат педагогических наук.
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