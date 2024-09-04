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Декомунізація дійшла до одеської мерії — обговорення нового Статуту міста

4 вересня 2024 11:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеська міська рада запрошує до обговорення нової редакції Статуту міста
Одеський оперний театр. Фото: ОМР
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська міська рада розпочала роботу над новою редакцією Статуту територіальної громади міста. Обговорення проєкту відбудеться 10 вересня 2024 року. Містяни можуть подавати свої пропозиції до 09 вересня.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради.

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Статут територіальної громади міста Одеси є основним нормативно-правовим актом, що регулює життя міської громади. В ньому чітко прописані всі символи міста, святкові дати, межі, принципи самоврядування тощо. Редагувати його вирішили через зміни, що відбулися в місті за останні роки. Пропозиції приймалися у період з 07 березня по 07 квітня 2023 року. За інформацією мерії, після їхнього опрацювання робочою групою було підготовлено доопрацьовану версію проєкту, яка була оприлюднена на офіційному сайті міської ради.

"Відповідно до розпорядження міського голови до 09 вересня 2024 року триватиме збір додаткових пропозицій та зауважень до проєкту Статуту. Пропозиції можна надсилати в електронній формі на адресу rada@omr.gov.ua або у друкованій формі за адресою: кабінет 206, пл. Думська, 1, м. Одеса", — йдеться у повідомлені мерії.

Зокрема в проєкт вже внесено переклад на українську гімну Одеси "Край Чорного моря". Також перейменування топонімів тощо.

Коли відбудеться обговорення

10 вересня 2024 року о 12:00 відбудеться громадське обговорення проєкту через інтернет-конференцію. Робоча група закликає всіх зацікавлених долучитися до обговорення та внести свої пропозиції, що допоможуть вдосконалити Статут міста Одеси та зробити його більш відповідним сучасним викликам і потребам громади.

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