Угроза из Черного моря сегодня: россияне вывели снаряженный ракетоноситель

Российский ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро среды, 4 сентября, российские военные вывели снаряженный ракетоноситель в Черное море. Носители "Калибров" находятся на дежурстве и в Средиземном море. Поэтому уровень опасности пока очень высок.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море один ракетоноситель с четырьмя ракетами. В Азовском русские корабли отсутствуют. В Средиземном море находится два российских судна, одно из них является носителем "Калибров" общим залпом до восьми ракет.

Информация о движении флота России по состоянию на 4 сентября. Фото: ВМС ВС Украины

Какие российские ракетоносители Украина потопила за время войны

Ракетный крейсер "Москва" (Проект 1164 "Атлант").

Флагман Черноморского флота РФ, пораженный двумя крылатыми ракетами БРК "Нептун" в районе острова Змеиный 13 апреля 2022 года.

Крейсер "Москва". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Аскольд" (Проект 2280.0 "Каракурт").

Поражён крылатыми ракетами SCALP-EG на судостроительном заводе "Залов" в Керчи. Корабль был выведен из строя 4 ноября 2023 года.

Корвет "Аскольд". Фото: росСМИ

Ракетный катер Р-334 "Ивановец" (Проект 12411М).

Утопленный на озере Донузлав в результате атаки надводными беспилотными катерами-камикадзе 31 января 2024 года.

Катер "Ивановец". Фото: росСМИ

Малый ракетный корвет "Серпухов" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Выведен из строя из-за пожара, который произошел в результате спецоперации ГУР МОУ на военно-морской базе в Балтийске, Калининградской области 7 апреля 2024 года.

Корвет "Серпухов". Фото: росСМИ

Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (Проект 636.3 "Варшавянка").

Затонул 2 августа 2024 года из-за полученных повреждений в результате атаки ракетных войск и ВМС ВСУ в порту Севастополь.

Лодка "Ростов-на-Дону". Фото: росСМИ

Какие ракетоносители повредила Украина

Малый ракетный корвет "Большой Устюг" (Проект 2163.1 "Буян-М").

Был подведен 14 июня 2022 года. После ремонта вернулся в состав Каспийской флотилии.

Малый ракетный корвет на воздушной подушке "Самум" (Проект 1239 "Сывуч").