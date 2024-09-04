Ринок "Привоз" в Одесі: вимога демонтувати російськомовну вивіску

Вивіска на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Одеський ринок "Привоз" опинився в центрі уваги через питання виконання норм мовного законодавства України. Активісти вимагають демонтувати російськомовну вивіску, яка знаходиться на фасаді будівлі.

Демонтувати російськомовну вивіску на Привозі вимагають активісти з організації "Деколонізація. Україна".

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Російськомовна вивіска на Привозі

Зазначимо, що вивіска, на якій російською написано "рынок" розміщена на головному фасаді уздовж вулиці Пантелеймонівської. На вході з Преображенської напис давно змінили.

Вхід з боку Преображенської. Фото: Новини.LIVE

Мовний закон: які норми

Згідно з чинним законодавством, усі публічні вивіски, рекламні оголошення та інша інформація, що розміщується на фасадах будівель, повинні бути виконані державною мовою. Представники громадськості та органи контролю закликають керівництво ринку негайно вжити заходів для приведення фасадів у відповідність до закону.