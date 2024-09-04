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Баллистическая угроза — когда россияне перестанут запускать "Искандеры" из Крыма

4 сентября 2024 12:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В ВМС назвали условие, при котором Россия перестанет запускать баллистику из Крыма
Выход баллистической ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Проблема запуска баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма остается актуальной. Российские войска продолжают использовать украинский Крым как площадку для пусков, и это будет продолжаться до момента освобождения этой территории.

Об этом в среду, 4 сентября, в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера, российский Черноморский флот практически перестал использовать свои корабли, опасаясь выхода на открытую воду из-за угрозы со стороны украинских сил. Он отметил, что основную опасность в настоящее время представляют не корабли, а российская авиация и баллистические ракеты, в том числе комплексы "Искандер", запускаемые с территории оккупированного Крыма.

"Враг продолжает использовать украинский Крым как площадку для запуска баллистики. И, к сожалению, это будет продолжаться, пока мы не освободим эту территорию. И да, конечно, эти ракеты быстры, но в любом случае, чем больше расстояние, тем больше они находятся в воздухе, тем легче, в принципе, им противодействовать", — сказал военный.

Он также добавил, что российские военные ограничиваются комбинированными атаками крылатыми ракетами, которые направлены на перегрузку украинской противовоздушной обороны. Враг использует свои корабли в акватории Черного моря крайне осторожно, опасаясь подходить к украинскому побережью.

"Фактически, имея 8 носов крылатых ракет в акватории Черного моря, враг в основном их применяет исключительно во время комбинированных атак, а не как самостоятельный вид вооружения и исключительно для того, чтобы перегрузить украинскую ПВО", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что для Украины сейчас важно развитие инструментов, которые позволят эффективно противодействовать этим угрозам. Имеющиеся средства пока не позволяют полностью остановить угрозу Черного моря и воздушного пространства.

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