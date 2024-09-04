В Одессе ожидается сильная гроза

Опасность на Одеесчине — в ближайшие часы ожидается сильная гроза
Спасатели предупреждают об опасных погодных условиях в Одесском районе в ближайшие часы. В регионе ожидается сильная гроза и ветер.
Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Предупреждение о грозе в Одессе 4 сентября
Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению ветвей и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.
"В ближайшее время в городе Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, дождь и гроза. Будьте осторожны! Помните о правилах личной безопасности!" — говорится в сообщении ГСЧС.
Предупреждение о шторме на 5 сентября
Кроме того, на завтра, 5 сентября в Гидрометцентре Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер. Желтый уровень опасности.
Минная опасность
В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
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