В Одессе ожидается сильная гроза

Шторм в море. Фото: Новини.LIVE

Спасатели предупреждают об опасных погодных условиях в Одесском районе в ближайшие часы. В регионе ожидается сильная гроза и ветер.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Предупреждение о грозе в Одессе 4 сентября

Одесситов и гостей города призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению ветвей и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

"В ближайшее время в городе Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, дождь и гроза. Будьте осторожны! Помните о правилах личной безопасности!" — говорится в сообщении ГСЧС.

Предупреждение о шторме на 5 сентября

Кроме того, на завтра, 5 сентября в Гидрометцентре Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение. Возможны грозы и шквальный ветер. Желтый уровень опасности.

Минная опасность

В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи