Руководитель партийной ячейки "Батькивщины" в Одессе: кто им стал

Дмитрий Жеман. Фото: facebook.com/zheman.dn

Одесская городская организация партии "Батькивщина" избрала нового руководителя. Им стал бывший заместитель городского головы Дмитрий Жеман. Вместе с ним к партии присоединились его коллеги по мэрии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам новоизбранный глава городской "Батькивщины" Дмитрий Жеман.

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"Всегда был человеком далеким от политики. Вчера впервые в жизни связал себя с политической силой. Я присоединился к команде всеукраинского объединения "Батькивщина", — заявил он.

Сообщение Дмитрия Жемана. Фото: скриншот

Партийная команда

Жеман рассказал, что к "Батькивщине" присоединился не сам, а "с командой проверенных профессионалов, имеющих большой управленческий опыт в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и т.п.". По данным Новини.LIVE, речь идет, в частности, об экс-директоре департамента городского хозяйства Наталье Мостовской и экс-руководителе департамента транспорта Артеме Сидоренко.

Дмитрий Жеман возглавил партийный центр "Батькивщины". Фото: facebook.com/zheman.dn

Что известно о Дмитрии Жемане

Дмитрий Жеман с 2015 года был директором КП "Одесгорэлектротранс", а в 2019 году возглавил департамент городского хозяйства. В следующем году Жеман стал вице-мэром. Он курировал вопросы транспорта, ЖКХ и экологии. В октябре 2023 года мэр Геннадий Труханов уволил его с должности.

Что известно о партии "Батькивщина"

Партия "Батькивщина" была создана в 1999 году и с тех пор ее возглавляет Юлия Тимошенко. На сегодняшний день у партии есть 26 депутатов в Верховной Раде, в Одесском городском совете не представлена.