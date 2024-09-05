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Чиновник Одесского ТЦК скрыл две квартиры

5 сентября 2024 14:49
Верзилова Єлизавета - редактор
Чиновник Одесского ТЦК и СП скрыл членов семьи и имущество: НАПК
Сотрудник ТЦК по документам. Фото: Цензор.net
Верзилова Єлизавета - редактор

У офицера отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП Павла Воронжака были обнаружены недостоверные данные в декларации. Сам мужчина уверяет, что просто не знал, как правильно заполнять документ.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции декларации чиновника.

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НАПК провело проверку декларации Павла Воронжака. Фото: скриншот

Забытые родственники

По данным НАПК, Павел Воронжак не указал в декларации свою жену Викторию Воронжак, поскольку считал, "что декларация касается исключительно его", а жена не является госслужащим и не хочет подавать информацию о себе.

Павел Воронжак, Одесский областной ТЦК и СП: фото
Павел Воронжак. Фото: op.edu.ua/staff

Также нет в декларации чиновника его сына Марка — потому что он якобы живет с матерью за границей и не общается с отцом. Сотрудники агентства узнали, что в октябре 2022 года Воронжак-младший вернулся в Украину, но место его жительства не установлено.

Чиновник Одесского ТЦК скрыл две квартиры - фото 3
Воронжак не указал членов семьи в декларации. Фото: скриншот

Скрытые квартиры

Нет в декларации Воронжака и двух квартир, принадлежащих его дочери Виктории. Первую площадью 42,2 кв. м и стоимостью 420 тыс. грн — внучке якобы подарила бабушка. Чиновник утверждает, что не поддерживает с ней отношения и не помнит детали подарка. Относительно другой квартиры в 23,5 кв. м, то ее Воронжак решил не декларировать, потому что они с женой " не хотят раскрывать информацию о дочери до ее совершеннолетия".

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Проверка декларации Воронжака. Фото: скриншот

Всего НАПК нашла в декларации офицера нарушений на 3,82 млн грн. Сотрудники агентства видят в его действиях признаки уголовного преступления по ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).

Что известно о Павле Воронжаке

Павел Воронжак является владельцем и уполномоченным лицом фирмы "ВКО", занимающейся строительством и отделкой зданий. Интересно, что данные о корпоративных правах он также не указал в декларации.

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Данные по "ВКО". Фото: скриншот

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