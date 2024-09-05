Чиновник Одесского ТЦК и СП скрыл членов семьи и имущество: НАПК

Чиновник Одесского ТЦК скрыл две квартиры
У офицера отдела рекрутинга и комплектования сектора комплектования Одесского областного ТЦК и СП Павла Воронжака были обнаружены недостоверные данные в декларации. Сам мужчина уверяет, что просто не знал, как правильно заполнять документ.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов проверки Национальным агентством по предотвращению коррупции декларации чиновника.
Забытые родственники
По данным НАПК, Павел Воронжак не указал в декларации свою жену Викторию Воронжак, поскольку считал, "что декларация касается исключительно его", а жена не является госслужащим и не хочет подавать информацию о себе.
Также нет в декларации чиновника его сына Марка — потому что он якобы живет с матерью за границей и не общается с отцом. Сотрудники агентства узнали, что в октябре 2022 года Воронжак-младший вернулся в Украину, но место его жительства не установлено.
Скрытые квартиры
Нет в декларации Воронжака и двух квартир, принадлежащих его дочери Виктории. Первую площадью 42,2 кв. м и стоимостью 420 тыс. грн — внучке якобы подарила бабушка. Чиновник утверждает, что не поддерживает с ней отношения и не помнит детали подарка. Относительно другой квартиры в 23,5 кв. м, то ее Воронжак решил не декларировать, потому что они с женой " не хотят раскрывать информацию о дочери до ее совершеннолетия".
Всего НАПК нашла в декларации офицера нарушений на 3,82 млн грн. Сотрудники агентства видят в его действиях признаки уголовного преступления по ч. 1 ст. 366 УК (служебный подлог).
Что известно о Павле Воронжаке
Павел Воронжак является владельцем и уполномоченным лицом фирмы "ВКО", занимающейся строительством и отделкой зданий. Интересно, что данные о корпоративных правах он также не указал в декларации.
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