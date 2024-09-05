Посадовець Одеського ТЦК та СП приховав членів сім'ї та майно: НАЗК

Співробітник ТЦК з документами. Фото: Цензор.net

У офіцера відділу рекрутингу і комплектування сектору комплектування Одеського обласного ТЦК та СП Павла Воронжака виявили недостовірні дані у декларації. Сам чоловік запевняє, що просто не знав, як правильно заповнювати документ.

Про це Новини.LIVE довідалися з матеріалів перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції декларації посадовця.

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Забуті родичі

За даними НАЗК, Павло Воронжак не вказав у декларації свою дружину, Вікторію Воронжак, оскільки вважав, "що декларація стосується виключно його", а дружина не є держслужбовцем і не хоче подавати інформацію про себе.

Павло Воронжак. Фото: op.edu.ua/staff

Так само немає у декларації посадовця його сина Марка — бо той нібито живе з матір’ю за кордоном і не спілкується з батьком. Співробітники агентства дізналися, що у жовтні 2022 року Воронжак-молодший повернувся до України, але місце його проживання не встановлено.

Воронжак не зазначив членів сім'ї у декларації. Фото: скриншот

Приховані квартири

Немає у декларації Воронжака і двох квартир, які належать його доньці Вікторії. Першу — площею 42,2 кв. м і вартістю у 420 тис. грн — онуці буцімто подарувала бабуся. Посадовець стверджує, що не підтримує з нею стосунків і не пам’ятає деталей подарунку. Щодо іншої квартири, у 23,5 кв. м, то її Воронжак вирішив не декларувати, бо вони з жінкою "не хочуть розкривати інформацію про дочку до її повноліття".

Перевірка декларації Воронжака. Фото: скриншот

Усього НАЗК знайшла у декларації офіцера порушень на 3,82 млн грн. Співробітники агентства вбачають у його діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366 КК (службове підроблення).

Що відомо про Павла Воронжака

Павло Воронжак є власником і уповноваженою особою фірми "ВКО", яка займається будівництвом і оздобленням будівель. Цікаво, що дані про корпоративні права він так само не вказав у декларації.