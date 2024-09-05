Смертельна ДТП: одеський чиновник хоче уникнути відповідальності

Аварія на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполіція

Перший заступник начальника Одеської митниці Валерій Лук'янов намагається уникнути відповідальності за смертельну ДТП. Внаслідок аварії, що сталася 14 квітня 2024 року на трасі Київ-Одеса, було троє загиблих.

Про це у своєму Telegram-каналі пише екснардеп Ігор Мосійчук.

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За попередніми даними слідства, автомобіль Toyota рухався зі швидкістю 140-170 км/год у напрямку Одеси, коли зіткнувся з "ВАЗом", що виїхав на трасу з другорядної дороги та не пропустив Toyota. У результаті аварії водій та пасажирка "ВАЗ" загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні від отриманих травм.

"Проте в сучасних реаліях є одне але… керманичем авто Toyota був непростий людина, а чиновник — перший заступник начальника Одеської митниці та куратор чорних схем Валерій Лукʼянов, який згідно камер зовнішнього спостереження та свідченням свідків рухався з явним порушенням встановленого швидкісного режиму", — пише Ігор Мосійчук.

Допис Ігоря Мосійчука. Фото: скриншот

Екснардеп додав, що аварія не перебуває під контролем Державного бюро розслідувань. Чиновник досі залишається на посаді без будь-яких обмежень.

"Також Валерій Лукʼянов досі перебуває на своїй посаді першого заступника Одеської митниці, його навіть не відстороняли від виконання службових обовʼязків", — йдеться в дописі.

Пошкоджений автомобіль в результаті аварії. Фото: Нацполіція

Також екснардеп повідомив, що Лук'янову не заборонили керувати транспортними засобами.