Смертельна ДТП: одеський чиновник хоче уникнути відповідальності

Посадовець Одеської митниці намагається уникнути відповідальності за смертельну аварію
Перший заступник начальника Одеської митниці Валерій Лук'янов намагається уникнути відповідальності за смертельну ДТП. Внаслідок аварії, що сталася 14 квітня 2024 року на трасі Київ-Одеса, було троє загиблих.
Про це у своєму Telegram-каналі пише екснардеп Ігор Мосійчук.
Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса
За попередніми даними слідства, автомобіль Toyota рухався зі швидкістю 140-170 км/год у напрямку Одеси, коли зіткнувся з "ВАЗом", що виїхав на трасу з другорядної дороги та не пропустив Toyota. У результаті аварії водій та пасажирка "ВАЗ" загинули на місці, ще одна жінка померла в лікарні від отриманих травм.
"Проте в сучасних реаліях є одне але… керманичем авто Toyota був непростий людина, а чиновник — перший заступник начальника Одеської митниці та куратор чорних схем Валерій Лукʼянов, який згідно камер зовнішнього спостереження та свідченням свідків рухався з явним порушенням встановленого швидкісного режиму", — пише Ігор Мосійчук.
Екснардеп додав, що аварія не перебуває під контролем Державного бюро розслідувань. Чиновник досі залишається на посаді без будь-яких обмежень.
"Також Валерій Лукʼянов досі перебуває на своїй посаді першого заступника Одеської митниці, його навіть не відстороняли від виконання службових обовʼязків", — йдеться в дописі.
Також екснардеп повідомив, що Лук'янову не заборонили керувати транспортними засобами.
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