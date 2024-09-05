Смертельное ДТП: одесский чиновник хочет избежать ответственности

Авария на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция

Первый заместитель начальника Одесской таможни Валерий Лукьянов пытается избежать ответственности за смертельное ДТП. В результате аварии, произошедшей 14 апреля 2024 года на трассе Киев-Одесса, было трое погибших.

Об этом в своем Telegram-канале пишет экснардеп Игорь Мосийчук.

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По предварительным данным следствия, автомобиль Toyota двигался со скоростью 140-170 км/ч в направлении Одессы, когда столкнулся с "ВАЗом", выехавшим на трассу со второстепенной дороги и не пропустившим Toyota. В результате аварии водитель и пассажирка "ВАЗ" погибли на месте , еще одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.

"Однако в современных реалиях есть одно но… водителем авто Toyota был непростой человек, а чиновник — первый заместитель начальника Одесской таможни и куратор черных схем Валерий Лукьянов, который согласно камерам внешнего наблюдения и свидетельским показаниям двигался с явным нарушением установленного скоростного режима", — пишет Игорь Мосийчук.

Пост Игоря Мосийчука. Фото: скриншот

Экснардеп добавил, что авария не находится под контролем Государственного бюро расследований. Чиновник до сих пор остается в должности без каких-либо ограничений.

"Также Валерий Лукьянов до сих пор находится на своем посту первого заместителя Одесской таможни, его даже не отстраняли от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Поврежденный автомобиль в результате аварии. Фото: Нацполиция

Также экснардеп сообщил, что Лукьянову не запретили управлять транспортными средствами.