Смертельное ДТП: одесский чиновник хочет избежать ответственности

Чиновник Одесской таможни пытается избежать ответственности за смертельную аварию
Первый заместитель начальника Одесской таможни Валерий Лукьянов пытается избежать ответственности за смертельное ДТП. В результате аварии, произошедшей 14 апреля 2024 года на трассе Киев-Одесса, было трое погибших.
Об этом в своем Telegram-канале пишет экснардеп Игорь Мосийчук.
Смертельная авария на трассе Киев-Одесса
По предварительным данным следствия, автомобиль Toyota двигался со скоростью 140-170 км/ч в направлении Одессы, когда столкнулся с "ВАЗом", выехавшим на трассу со второстепенной дороги и не пропустившим Toyota. В результате аварии водитель и пассажирка "ВАЗ" погибли на месте , еще одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.
"Однако в современных реалиях есть одно но… водителем авто Toyota был непростой человек, а чиновник — первый заместитель начальника Одесской таможни и куратор черных схем Валерий Лукьянов, который согласно камерам внешнего наблюдения и свидетельским показаниям двигался с явным нарушением установленного скоростного режима", — пишет Игорь Мосийчук.
Экснардеп добавил, что авария не находится под контролем Государственного бюро расследований. Чиновник до сих пор остается в должности без каких-либо ограничений.
"Также Валерий Лукьянов до сих пор находится на своем посту первого заместителя Одесской таможни, его даже не отстраняли от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.
Также экснардеп сообщил, что Лукьянову не запретили управлять транспортными средствами.
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