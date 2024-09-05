Стрельба в Одессе сегодня утром: полиция задержала подозреваемого

В Одессе задержали мужчину за хулиганство. Фото: Нацполиция

Мужчине не понравилось, что водитель отказался выполнять его прихоти. Поэтому он дважды выстрелил в машину. Теперь пассажиру грозит значительный срок за решеткой.

Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Что произошло

Инцидент произошел утром 5 сентября, рядом с жилым комплексом по улице Генуэзской. Таксист доставил в пункт назначения 26-летнего одессита, но тот передумал выходить и потребовал, чтобы его увезли в другое место. Водитель отказал, ответный пассажир начал нецензурно его оскорблять. Выйдя из салона, молодой человек дважды выстрелил в автомобиль из травматического пистолета и ударил оружием по кузову.

У хулигана изъяли оружие. Фото: Нацполиция

Уехав, таксист вызвал полицию. Между тем, нарушитель, забрав гильзы, скрылся в подземном паркинге. Полицейские быстро разыскали мужчину и изъяли у него гильзы и пистолет. Их направили на экспертизу.

Что угрожает стрелку

Агрессивному пассажиру сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Суд отправил мужчину под стражу с правом внесения 242,2 тыс. грн залога. Если молодого человека признают виновным, ему грозит до семи лет заключения.