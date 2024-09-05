В Одессе прошла акция в поддержку ВСУ: детали

Школьники собирают пособие для ВСУ. Фото: Новости.

Ученики одесских школ и их родители присоединились к акции "1 сентября — без цветов". Вместо букетов в первый день учебного года дети принесли в школу полезные и приятные подарки для раненых защитников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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Поддержка раненых

Елена Буйневич рассказала, что собранные подарки получат украинские военные , которые проходят лечение в медицинских учреждениях Одессы. Руководитель департамента поблагодарила всех, кто присоединился к акции.

"Я хочу сейчас поблагодарить всех одесситов, всех наших родителей и детей, которые это все приносили. Это невероятные цветы, я уверена, что они самые лучшие. Это такие цветы, которые не увянут, которые доставят удовольствие, приятные минуты нашим защитникам", — сказала она

Традиционная акция

Напомним, акцию "1 сентября — без цветов" начали в Одессе еще в 2014 году. Школьники, питомцы садов и их родители передают бойцам вкусности, чай, кофе, носки и белье, средства гигиены, а также собственные рисунки и письма с пожеланиями.