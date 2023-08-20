В Одесі відбудеться акція на підтримку ЗСУ

Школярі збирають допомогу для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2 інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.

Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, за півтора року повномасштабної війни в Україні на фронт було передано декілька вантажівок батьківської підтримки.

"Ну і найголовніше. Діти та дорослі можуть висловити свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається ними неймовірно", — наголошує Олена Буйневич.

Що можна передати на фронт

ліки від застуди;

білизну і шкарпетки;

цигарки ;

каву, чай;

смаколики, які не псуються довго, упаковані;

засоби гігієни.

Раніше ми писали, що з першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі.