Перше вересня без квітів: в Одесі відбудеться акція на підтримку ЗСУ
Цьогоріч одеські школярі знову проведуть акцію на підтримки воїнів ЗСУ. "Перше вересня без квітів" бере свій старт ще з 2014 року, коли 2 інтернат (тепер Ланжеронівський ліцей) збирав допомогу бійцям на схід.
Про це повідомила директор Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
За її словами, за півтора року повномасштабної війни в Україні на фронт було передано декілька вантажівок батьківської підтримки.
"Ну і найголовніше. Діти та дорослі можуть висловити свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається ними неймовірно", — наголошує Олена Буйневич.
Що можна передати на фронт
- ліки від застуди;
- білизну і шкарпетки;
- цигарки ;
- каву, чай;
- смаколики, які не псуються довго, упаковані;
- засоби гігієни.
Раніше ми писали, що з першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.
До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Новини.LIVE перевірили, у скільки цьогоріч обійдеться батькам зібрати дитину до школи, деталі — читайте у матеріалі.