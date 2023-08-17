Як підготувати дитини до школи

Маленька одеситка з квітами. Фото: Новини.LIVE

До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Цього року в Одеській області у режимі офлайн працюватиме 641 школа, що становить 88% від загальної кількості.

В самій Одесі, на жаль, не всі школярі навчатимуться очно. Таких, за попередніми даними, лише близько 16 тисяч. Для всіх інших, уроки й надалі проходитимуть онлайн. Попри це, базові канцелярські приладдя все одно купують всі.

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Канцелярське приладдя

Попри те, що до початку нового навчального року залишаються лічені дні, очікуваного ажіотажу у відділі канцелярії немає. А от асортимент товарів чималий. Тут можна придбати все, починаючи від олівця й до сучасного рюкзака. Окремо є відділ для хлопчиків та дівчаток.

Канцелярське приладдя. Фото: Новини.LIVE

У продавчині Тетяни в магазині кожний сантиметр приміщення зайнятий канцелярським приладдям. Ціни варіюються від найдешевших до найдорожчих. Жінка каже, перед тим, як планувати підготовку до школи, варто скласти список того, що наразі найбільш необхідне.

Продавчиня Тетяна. Фото: Новини.LIVE

"Минулого року в цей час у нас було набагато більше покупців. Зараз переважно заходять ті, хто йде до першого класу. Їм необхідно більш суттєво готуватися, тому вони й купують найбільше. У середньому вартість канцелярського приладдя для них обійдеться в межах 3000 грн", — розповідає продавчиня Тетяна.

Пенали для олівців та ручок. Фото: Новини.LIVE

Ціни на канцелярське приладдя

Зошити: 8 грн — 34 грн

Ручки: 2 грн — 22 грн

Олівці кольорові: 49 грн — 101 грн

Олівці прості: 2 грн — 13 грн

Фломастери: 19 грн — 80 грн

Альбоми: 47 грн — 100 грн

Пенали: 150 грн і вище

Щоденники: 16 грн — 80 грн

Рюкзак: від 1500 грн

Рюкзаки.Фото: Новини.LIVE

Для заощадливих батьків є спеціальний варіант вже готового набору з канцелярії для першокласника. До нього входять 23 предмети, що необхідні для навчального процесу. Його вартість 815 грн.

Набір першокласника. Фото: Новини.LIVE

Шкільна форма

Не людно сьогодні й у відділі одягу. Продавці розповідають, що після останнього ракетного обстрілу Одеси, людей значно поменшало на ринку, частина з них виїхали з міста. Ті ж, хто залишився нині не надто поспішають, аби придбати шкільну форму, одяг та взуття. Попри те, що асортимент товару невеликий, але є все, що необхідно.

Продавчиня Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Нині найбільший попит мають вишиванки. І до речі, їх більше беруть для хлопчиків, ніж для дівчаток. Загалом, аби одягнути дівчинку до 1 вересня необхідно у середньому 1500 грн, а хлопчика — до 1000 грн", — розказала продавчиня Оксана.

Вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Ціни на одяг

Вишиванка: від 450 грн до 650 грн

Спідниці: від 350 грн до 600 грн

Сукня: 500 грн

Футболка: від 350 до 500 грн

Штани: 600 грн

Одяг дитячий. Фото: Новини.LIVE

Одесити про підготовку до 1 вересня

Зустріли ми на Новому базарі одеситку Світлану разом із сином Дмитром. Цього року хлопчик йде до 1 класу. Втім, на жаль, каже жінка, навчатиметься він онлайн. Попри це, мінімальний набір шкільного приладдя та одягу, йому все ж таки придбали.

Одеситка Світлана з сином Дмитром. Фото: Новини.LIVE

"Через те, що в школі немає обладнаного бомбосховища, нам доведеться бути вдома. Але купили футболку, штанці та взуття. Все це нам обійшлося у 3000 грн. До відділу канцтоварів ми ще не заходили, бо в школі сказали, що будуть видавати те, що найбільш необхідне. Добре, що за рік до школи, я водила сина на заняття, він вивчив алфавіт, вміє читати, рахувати. Але нам дуже б хотілося, щоб він пішов до школи, бо це живе спілкування, що допомагає дитині швидше адаптуватися у соціумі", — поділилася своїми думками мати першокласника Світлана.

Загалом, аби підготували першокласника до школи та придбати по мінімуму найбільш необхідне, у середньому необхідно від 4-5 тисяч гривень. Для старшокласників ця сума менше, втім не набагато і в середньому становитиме від 3-4 тисяч гривень. Втім, попри війну та постійну загрозу з боку російських військ, одеські батьки разом зі школярами не впадають у відчай, а готуються до навчального процесу.

Нагадаємо, перед початком нового навчального року рятувальники Одещини перевірили школи та укриття, аби перебування дітей в закладах освіти було безпечним. Детальніше про результати перевірки читайте у статті.