Як підготувати дитини до школи

Йдемо до школи: скільки потрібно грошей, щоб зібрати дитину
До початку нового навчального року залишаються лічені дні, а одеські батьки вже поступово готують своїх дітей до 1 вересня. Цього року в Одеській області у режимі офлайн працюватиме 641 школа, що становить 88% від загальної кількості.
В самій Одесі, на жаль, не всі школярі навчатимуться очно. Таких, за попередніми даними, лише близько 16 тисяч. Для всіх інших, уроки й надалі проходитимуть онлайн. Попри це, базові канцелярські приладдя все одно купують всі.
Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі та порахували, у скільки обійдеться одеським батькам підготувати школяра до нового навчального року.
Канцелярське приладдя
Попри те, що до початку нового навчального року залишаються лічені дні, очікуваного ажіотажу у відділі канцелярії немає. А от асортимент товарів чималий. Тут можна придбати все, починаючи від олівця й до сучасного рюкзака. Окремо є відділ для хлопчиків та дівчаток.
У продавчині Тетяни в магазині кожний сантиметр приміщення зайнятий канцелярським приладдям. Ціни варіюються від найдешевших до найдорожчих. Жінка каже, перед тим, як планувати підготовку до школи, варто скласти список того, що наразі найбільш необхідне.
"Минулого року в цей час у нас було набагато більше покупців. Зараз переважно заходять ті, хто йде до першого класу. Їм необхідно більш суттєво готуватися, тому вони й купують найбільше. У середньому вартість канцелярського приладдя для них обійдеться в межах 3000 грн", — розповідає продавчиня Тетяна.
Ціни на канцелярське приладдя
- Зошити: 8 грн — 34 грн
- Ручки: 2 грн — 22 грн
- Олівці кольорові: 49 грн — 101 грн
- Олівці прості: 2 грн — 13 грн
- Фломастери: 19 грн — 80 грн
- Альбоми: 47 грн — 100 грн
- Пенали: 150 грн і вище
- Щоденники: 16 грн — 80 грн
- Рюкзак: від 1500 грн
Для заощадливих батьків є спеціальний варіант вже готового набору з канцелярії для першокласника. До нього входять 23 предмети, що необхідні для навчального процесу. Його вартість 815 грн.
Шкільна форма
Не людно сьогодні й у відділі одягу. Продавці розповідають, що після останнього ракетного обстрілу Одеси, людей значно поменшало на ринку, частина з них виїхали з міста. Ті ж, хто залишився нині не надто поспішають, аби придбати шкільну форму, одяг та взуття. Попри те, що асортимент товару невеликий, але є все, що необхідно.
"Нині найбільший попит мають вишиванки. І до речі, їх більше беруть для хлопчиків, ніж для дівчаток. Загалом, аби одягнути дівчинку до 1 вересня необхідно у середньому 1500 грн, а хлопчика — до 1000 грн", — розказала продавчиня Оксана.
Ціни на одяг
- Вишиванка: від 450 грн до 650 грн
- Спідниці: від 350 грн до 600 грн
- Сукня: 500 грн
- Футболка: від 350 до 500 грн
- Штани: 600 грн
Одесити про підготовку до 1 вересня
Зустріли ми на Новому базарі одеситку Світлану разом із сином Дмитром. Цього року хлопчик йде до 1 класу. Втім, на жаль, каже жінка, навчатиметься він онлайн. Попри це, мінімальний набір шкільного приладдя та одягу, йому все ж таки придбали.
"Через те, що в школі немає обладнаного бомбосховища, нам доведеться бути вдома. Але купили футболку, штанці та взуття. Все це нам обійшлося у 3000 грн. До відділу канцтоварів ми ще не заходили, бо в школі сказали, що будуть видавати те, що найбільш необхідне. Добре, що за рік до школи, я водила сина на заняття, він вивчив алфавіт, вміє читати, рахувати. Але нам дуже б хотілося, щоб він пішов до школи, бо це живе спілкування, що допомагає дитині швидше адаптуватися у соціумі", — поділилася своїми думками мати першокласника Світлана.
Загалом, аби підготували першокласника до школи та придбати по мінімуму найбільш необхідне, у середньому необхідно від 4-5 тисяч гривень. Для старшокласників ця сума менше, втім не набагато і в середньому становитиме від 3-4 тисяч гривень. Втім, попри війну та постійну загрозу з боку російських військ, одеські батьки разом зі школярами не впадають у відчай, а готуються до навчального процесу.
Нагадаємо, перед початком нового навчального року рятувальники Одещини перевірили школи та укриття, аби перебування дітей в закладах освіти було безпечним. Детальніше про результати перевірки читайте у статті.