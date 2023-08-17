Как подготовить ребенка к школе

Маленькая одесситка с цветами. Фото: Новини.LIVE

До начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей к 1 сентября. В этом году в Одесской области в режиме офлайн будет работать 641 школа, что составляет 88% от общего количества.

В самой Одессе, к сожалению, не все школьники будут учиться очно. Таких, по предварительным данным, всего около 16 тысяч. Для всех остальных, уроки и дальше будут проходить онлайн. Несмотря на это, базовые канцелярские принадлежности все равно покупают все.

Читайте также:

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре и посчитали, во сколько обойдется одесским родителям подготовить школьника к новому учебному году.

Канцелярские принадлежности

Несмотря на то, что до начала нового учебного года остаются считанные дни, ожидаемого ажиотажа в отделе канцелярии нет. А вот ассортимент товаров немалый. Здесь можно приобрести все, начиная от карандаша и до современного рюкзака. Отдельно есть отдел для мальчиков и девочек.

Канцелярские принадлежности. Фото: Новини.LIVE

У продавщицы Татьяны в магазине каждый сантиметр помещения занят канцелярскими принадлежностями. Цены варьируются от самых дешевых до самых дорогих. Женщина говорит, прежде чем планировать подготовку к школе, следует составить список того, что сейчас наиболее необходимо.

Продавец Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"В прошлом году в это время у нас было гораздо больше покупателей. Сейчас преимущественно заходят те, кто идет в первый класс. Им необходимо существенно готовиться, поэтому они и покупают больше всего. В среднем стоимость канцелярских принадлежностей для них обойдется в пределах 3000 грн", — рассказывает продавец Татьяна.

Пеналы для карандашей и ручек. Фото: Новини.LIVE

Цены на канцелярские принадлежности

Тетради: 8 грн — 34 грн

Ручки: 2 грн — 22 грн

Карандаши цветные: 49 грн — 101 грн

Карандаши простые: 2 грн — 13 грн

Фломастеры: 19 грн — 80 грн

Альбомы: 47 грн — 100 грн

Пеналы: 150 грн и выше

Дневники: 16 грн — 80 грн

Рюкзак: от 1500 грн

Рюкзаки.Фото: Новини.LIVE

Для бережливых родителей есть специальный вариант уже готового набора из канцелярии для первоклассника. В него входят 23 предмета, необходимых для учебного процесса. Его стоимость — 815 грн.

Набор первоклассников. Фото: Новини.LIVE

Школьная форма

Не людно сегодня и в отделе одежды. Продавцы рассказывают, что после последнего ракетного обстрела Одессы людей значительно уменьшилось на рынке, часть из них выехали из города. Оставшиеся сейчас не слишком спешат, чтобы приобрести школьную форму, одежду и обувь. Несмотря на то что ассортимент товара невелик, но есть все, что необходимо.

Продавец Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас наибольшим спросом пользуются вышиванки. И кстати, их больше берут для мальчиков, чем для девочек. В общем, чтобы одеть девочку до 1 сентября, необходимо в среднем 1500 грн, а мальчика — до 1000 грн", — рассказала продавец Оксана.

Вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Цена на одежду

Вышиванка: от 450 до 650 грн

Юбки: от 350 грн. до 600 грн.

Платье: 500 грн

Футболка: от 350 до 500 грн

Штаны: 600 грн

Одежда детская. Фото: Новини.LIVE

Одесситы о подготовке к 1 сентября

Встретили мы на Новом базаре одесситку Светлану вместе с сыном Дмитрием. В этом году мальчик идет в 1 класс. Впрочем, к сожалению, говорит женщина, он будет учиться онлайн. Несмотря на это, минимальный набор школьных принадлежностей и одежды ему все же приобрели.

Одесситка Светлана с сыном Дмитрием. Фото: Новини.LIVE

"Из-за того, что в школе нет оборудованного бомбоубежища, нам придется быть дома. Но купили футболку, штанишки и обувь. Все это нам обошлось в 3000 грн. В отдел канцтоваров мы еще не заходили, потому что в школе сказали, что будут выдавать это. Хорошо, что за год до школы, я водила сына на занятия, он изучил алфавит, умеет читать, считать, но нам очень бы хотелось, чтобы он пошел в школу, потому что это живое общение, что помогает ребенку быстрее адаптироваться в социуме", — поделилась своими мыслями мать первоклассника Светлана.

В общем, чтобы подготовили первоклассника к школе и приобрести по минимуму самое необходимое в среднем необходимо от 4-5 тысяч гривен. Для старшеклассников эта сумма меньше, впрочем, не намного и в среднем будет составлять от 3-4 тысяч гривен. Впрочем, несмотря на войну и постоянную угрозу со стороны российских войск, одесские родители вместе со школьниками не отчаиваются, а готовятся к учебному процессу.

Напомним, перед началом нового учебного года спасатели Одесчины проверили школы и укрытия, чтобы пребывание детей в учебных заведениях было безопасным. Подробнее о результатах проверки читайте в статье.