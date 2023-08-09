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Навчальний рік 2023/24: на скільки готова Одещина до очного формату

9 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Навчальний рік 2023/24: на скільки готова Одещина до очного формату
Очне навчання в школах. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже незабаром стартує новий навчальний рік, і понад 70% батьків виявляють бажання, щоб їхні діти продовжували навчатися в очному форматі. Головним завданням залишається забезпечити максимально безпечні та комфортні умови для школярів та дошкільнят.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Підготовка укриттів в школах Одещини

Наразі завершується остання фаза ремонтів у школах та дошкільних закладах. Більшість з них вже мають власні зони укриття для випадку надзвичайних ситуацій. Ті заклади, які поки ще не готові, зможуть використовувати шкільні автобуси для перевезення дітей до сусідніх освітніх установ або тимчасово використовувати будівлі з готовими укриттями. В окремих випадках планується впровадження комбінованого формату навчання, який об'єднує очний та онлайн-режими.

Перевірка навчальних закладів

15 серпня заплановані контрольні заходи у всіх дошкільних закладах та школах. Голови районних адміністрацій та міських влад вже отримали рекомендації: кожен навчальний заклад з дітьми має бути оснащений укриттям та альтернативним джерелом живлення на випадок відключення електроенергії. Перевірки мають пройти до початку навчального року, щоб гарантувати безпеку на весь навчальний процес.

Підготовка до навчального року

Зазначимо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

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