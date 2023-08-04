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Підготовка до навчального року: в Одесі інспектують укриття

4 серпня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до навчального року: в Одесі інспектують укриття
Діти в укритті. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Не за горами початок нового навчального року. Основний критерій, аби діти сіли за шкільні парти, — безпека. Тож в Одесі провели інспекцію укриттів у закладах освіти. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Перевірка укриттів в Одесі

Інспекція укриттів у школах та дитячих садках проводиться з метою переконатися, що всі необхідні умови забезпечені для захисту дітей під час повітряних тривог.

Під час перевірки представники міської влади переконуються, що укриття облаштовано належним чином, забезпечуючи наявність місць для навчання та відпочинку, а також санвузлів та необхідного обладнання.

Перевірка укриттів в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Перевірка укриттів в Одесі. Фото: Одеська міська рада

"Дуже важливо, щоб діти відчували себе у безпеці, тому наша увага наразі спрямована на це. Головне завдання — максимальне забезпечення укриттями закладів освіти, адже тільки так ми зможемо відкрити у новому навчальному році якомога більшу кількість шкіл та дитячих садків. Робота триває", — сказав віцемер. 

Підготовка до навчального року

Зазначимо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

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