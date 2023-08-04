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Подготовка к учебному году: в Одессе инспектируют укрытия

4 августа 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подготовка к учебному году: в Одессе инспектируют укрытия
Дети в укрытии. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Не за горами начало нового учебного года. Основной критерий, чтобы дети сели за школьные парты, — безопасность. Поэтому в Одессе провели инспекцию укрытий в учебных заведениях.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Инспекция укрытий в школах и детских садах проводится, чтобы убедиться, что все необходимые условия обеспечены для защиты детей во время воздушных тревог.

В ходе проверки представители городских властей убеждаются, что укрытие обустроено должным образом, обеспечивая наличие мест для обучения и отдыха, а также санузлов и необходимого оборудования.

Проверка укрытий в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет
Проверка укрытий в Одессе. Фото: Одесский городской совет

"Очень важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, поэтому наше внимание сейчас направлено на это. Главная задача — максимальное обеспечение укрытиями учебных заведений, ведь только так мы сможем открыть в новом учебном году как можно больше школ и детских садов. Работа продолжается", — сказал вице мер.

Подготовка к учебному году

Все районы Одесской области начинали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесчины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

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