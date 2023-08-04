В Одесі планують прикрасити малюнками стіни укриттів шкіл: як долучитися

Укриття в одеській школі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі планують розмалювати стіни укриттів та сховищ у школах. Аби реалізувати цю ініціативу, шукають творчих і обізнаних художників, які бажають прикрасити місто своїми малюнками.

Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Читайте також:

Як долучитися до прикрашання укриттів у школах

Проєкт охоплює розпис як зовнішніх, так і внутрішніх стін укриттів та сховищ шкіл та садочків. Організатори закликають молодь, яка вміє створювати настінні малюнки, взяти участь у цій чудовій ідеї.

"Дитячий світ має бути кольоровим, навіть зараз, особливо зараз! Якщо ти бажаєш долучитися до втілення ідеї зробити похмурі стіни укриттів та сховищ такими, що підбадьорюють та підтримують малечу, тоді не дуже важливо, скільки тобі років. Ти навчаєшся в школі, у ВНЗ або працюєш. Створи ескіз майбутнього розпису", — йдеться в дописі Олени Буйневич.

Усі охочі можуть надсилати свої ескізи на електронну адресу [email protected] разом зі своїм ПІБ, датою народження та контактним телефоном. Організатори пропонують розмальовувати стіни за різними тематиками — дитинство, Україна, ЗСУ, рідна Одеса, родина та інші, що втілять радість та підтримку для маленьких одеситів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної агресії на Одещині 52 заклади освіти зазнали руйнувань. Тим часом 14 об’єктів було пошкоджено з 20 липня цього року.

Зазначимо, в Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.

Також ми писали, що усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.