В Одессе планируют украсить рисунками стены укрытий школ: как подключиться

Укрытие в одесской школе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе планируют разрисовать стены укрытий и хранилищ в школах. Чтобы реализовать эту инициативу, ищут творческих и знающих художников, желающих украсить город своими рисунками.

Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

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Проект включает роспись как наружных, так и внутренних стен укрытий и убежищ школ и детских садов. Организаторы призывают молодежь, умеющую создавать настенные рисунки, принять участие в этой замечательной идее.

"Детский мир должен быть цветным, даже сейчас, особенно сейчас! Если ты желаешь приобщиться к воплощению идеи сделать мрачные стены укрытий и убежищ подбадривающими и поддерживающими малышей, тогда не очень важно, сколько тебе лет. Ты учишься в школе, в вузе или работаешь. Создай эскиз будущей росписи", — говорится в сообщении Елены Буйневич.

Все желающие могут отправлять свои эскизы по электронному адресу [email protected] вместе со своим ФИО, датой рождения и контактным телефоном. Организаторы предлагают разрисовывать стены по разным тематикам — детство, Украина, ВСУ, родная Одесса, семья и другие, воплощающие радость и поддержку для маленьких одесситов.

Напомним, с начала полномасштабной агрессии в Одесской области 52 учебных заведения потерпели разрушения. Между тем 14 объектов были повреждены с 20 июля этого года.

Отметим, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение громад из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

Также мы писали, что все районы Одесской области начинали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.