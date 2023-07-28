За тиждень окупанти на Одещині пошкодили 14 шкіл

Вибиті вікна в школі. Фото: Одеська міська рада

Від початку повномасштабної агресії на Одещині 52 заклади освіти зазнали руйнувань. Тим часом 14 об’єктів були пошкоджені з 20 липня цього року.

Про це повідомляє директор департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

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"З 52 пошкоджених закладів освіти 21 школа, дев’ять дитячих садочків, п’ять закладів позашкільної освіти, два заклади професійно-технічної освіти, вісім вишів, один дитячий будинок та один заклад освіт інших відомств", — розповів Лончак.

Серед постраждалих закладів також є пам'ятки архітектури, серед яких адміністративний корпус Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради, Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості, Одеський державний музичний ліцей ім. професора П. С. Столярського та інші культурні центри.

Хоча вже 19 закладів успішно відновили, реконструкції ще 5 будівель буде здійснено завдяки підтримці Організації Об'єднаних Націй, а також грантам від швейцарської благодійної організації, які надаються територіальним громадам для реставрації освітніх установ.

Нагадаємо, в Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.

Зазначимо, усі райони Одеської області розпочинати підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час, як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.