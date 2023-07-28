Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow За неделю оккупанты в Одесской области повредили 14 школ arrow

За неделю оккупанты в Одесской области повредили 14 школ

28 июля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За неделю оккупанты в Одесской области повредили 14 школ
Выбитые окна в школе. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С начала полномасштабной агрессии в Одесской области 52 учебных заведения потерпели разрушения. Между тем, 14 объектов были повреждены с 20 июля этого года.

Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

Читайте также:

"Из 52 поврежденных учебных заведений 21 школа, девять детских садов, пять заведений внешкольного образования, два заведения профессионально-технического образования, восемь вузов, один детский дом и одно заведение других ведомств", — рассказал Лончак.

Среди пострадавших заведений также памятники архитектуры, среди которых административный корпус Одесской академии непрерывного образования Одесского областного совета, Одесский городской дворец детского и юношеского творчества, Одесский государственный музыкальный лицей им. профессора П. С. Столярского и другие культурные центры.

Хотя уже 19 заведений успешно восстановили, реконструкции еще 5 зданий будут осуществлены благодаря поддержке Организации Объединенных Наций, а также грантам от швейцарской благотворительной организации, которые предоставляются территориальным общинам для реставрации образовательных учреждений.

Напомним, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

Все районы Одесской области начинать подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз