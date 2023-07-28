За неделю оккупанты в Одесской области повредили 14 школ

Выбитые окна в школе. Фото: Одесский городской совет

С начала полномасштабной агрессии в Одесской области 52 учебных заведения потерпели разрушения. Между тем, 14 объектов были повреждены с 20 июля этого года.

Об этом сообщает директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак.

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"Из 52 поврежденных учебных заведений 21 школа, девять детских садов, пять заведений внешкольного образования, два заведения профессионально-технического образования, восемь вузов, один детский дом и одно заведение других ведомств", — рассказал Лончак.

Среди пострадавших заведений также памятники архитектуры, среди которых административный корпус Одесской академии непрерывного образования Одесского областного совета, Одесский городской дворец детского и юношеского творчества, Одесский государственный музыкальный лицей им. профессора П. С. Столярского и другие культурные центры.

Хотя уже 19 заведений успешно восстановили, реконструкции еще 5 зданий будут осуществлены благодаря поддержке Организации Объединенных Наций, а также грантам от швейцарской благотворительной организации, которые предоставляются территориальным общинам для реставрации образовательных учреждений.

Напомним, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

Все районы Одесской области начинать подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.