На Одещині відремонтують школи за підтримки Швейцарії
В Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Скільки шкіл пошкоджено внаслідок обстрілів РФ
Внаслідок російської агресії 1 781 школа була пошкоджена або зруйнована, і зараз іде робота щодо фінансування відновлення шкіл. Зокрема, вже вдалося відновити 404 школи завдяки залученню коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, кредитів Європейського інвестиційного банку, грантів від UNOPS та ПРООН в Україні, а також безпосередньо коштів громад.
"DECIDE: Відбудова": що відомо
Ініціатива "DECIDE: Відбудова" включає план ремонту шкільних укриттів у 25 громадах Чернігівської, Полтавської та Одеської областей. Це дозволить забезпечити доступ до освіти для щонайменше 15 тисяч учнів.
Громади, які відібрані для участі у цій ініціативі, отримають гранти для облаштування укриттів та створення на їх базі освітніх хабів, а також експертну підтримку та навчання з проєктного менеджменту та фандрейзингу.
Підготовка до навчального року 2023/2024
Нагадаємо, усі райони Одеської області розпочинати підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.
Зазначимо, на початку минулого навчального року лише 10% учнів вчилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.