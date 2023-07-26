Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині відремонтують школи за підтримки Швейцарії arrow

На Одещині відремонтують школи за підтримки Швейцарії

26 липня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Одещині відремонтують школи за підтримки Швейцарії
Зруйнована внаслідок обстрілу школа на Одещині. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Скільки шкіл пошкоджено внаслідок обстрілів РФ

Внаслідок російської агресії 1 781 школа була пошкоджена або зруйнована, і зараз іде робота щодо фінансування відновлення шкіл. Зокрема, вже вдалося відновити 404 школи завдяки залученню коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, кредитів Європейського інвестиційного банку, грантів від UNOPS та ПРООН в Україні, а також безпосередньо коштів громад.

Відбудова шкіл в Україні. Фото: Міністерство відновлення
Відбудова шкіл в Україні. Фото: Міністерство відновлення

"DECIDE: Відбудова": що відомо

Ініціатива "DECIDE: Відбудова" включає план ремонту шкільних укриттів у 25 громадах Чернігівської, Полтавської та Одеської областей. Це дозволить забезпечити доступ до освіти для щонайменше 15 тисяч учнів.

Громади, які відібрані для участі у цій ініціативі, отримають гранти для облаштування укриттів та створення на їх базі освітніх хабів, а також експертну підтримку та навчання з проєктного менеджменту та фандрейзингу.

Підготовка до навчального року 2023/2024

Нагадаємо, усі райони Одеської області розпочинати підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів. 

Зазначимо, на початку минулого навчального року лише 10% учнів вчилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз