На Одещині відремонтують школи за підтримки Швейцарії

Зруйнована внаслідок обстрілу школа на Одещині. Фото: Новини.LIVE

В Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Внаслідок російської агресії 1 781 школа була пошкоджена або зруйнована, і зараз іде робота щодо фінансування відновлення шкіл. Зокрема, вже вдалося відновити 404 школи завдяки залученню коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, кредитів Європейського інвестиційного банку, грантів від UNOPS та ПРООН в Україні, а також безпосередньо коштів громад.

Відбудова шкіл в Україні. Фото: Міністерство відновлення

"DECIDE: Відбудова": що відомо

Ініціатива "DECIDE: Відбудова" включає план ремонту шкільних укриттів у 25 громадах Чернігівської, Полтавської та Одеської областей. Це дозволить забезпечити доступ до освіти для щонайменше 15 тисяч учнів.

Громади, які відібрані для участі у цій ініціативі, отримають гранти для облаштування укриттів та створення на їх базі освітніх хабів, а також експертну підтримку та навчання з проєктного менеджменту та фандрейзингу.

Підготовка до навчального року 2023/2024

Нагадаємо, усі райони Одеської області розпочинати підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, в той час як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Зазначимо, на початку минулого навчального року лише 10% учнів вчилися очно, а наприкінці цей показник збільшився до 30%. Однак наразі 70% батьків хотіли б, щоб їхні діти отримували навчання в очній формі. Міська рада планує забезпечити місця в укриттях для такої кількості учнів, хоча реалізація цього залежить від ситуації у місті.