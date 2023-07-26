В Одесской области отремонтируют школы при поддержке Швейцарии

Разрушенная в результате обстрела школа в Одесской области. Фото: Новости.

В Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В результате российской агрессии 1781 школа была повреждена или разрушена, и сейчас идет работа по финансированию восстановления школ. В частности, уже удалось восстановить 404 школы благодаря привлечению средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, кредитов Европейского инвестиционного банка, грантов UNOPS и ПРООН в Украине, а также непосредственно средств общин.

Восстановление школ в Украине. Фото: Министерство восстановления

"DECIDE: Відбудова": что известно

Инициатива "DECIDE: Відбудова" включает план ремонта школьных укрытий в 25 общинах Черниговской, Полтавской и Одесской областей. Это позволит обеспечить доступ к образованию для не менее 15 тысяч учащихся.

Общины, отобранные для участия в этой инициативе, получат гранты для обустройства укрытий и создания на их базе образовательных хабов, а также экспертную поддержку и обучение проектному менеджменту и фандрейзингу.

Подготовка к учебному году 2023/2024

Напомним, все районы Одесской области начинают подготовку к следующему учебному году. В этом году в первые классы готовятся более 20 тысяч детей из Одесской области, в то время как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учеников.

Отметим, что в начале прошлого учебного года только 10% учащихся учились очно, а в конце этот показатель увеличился до 30%. Однако сейчас 70% родителей хотели бы, чтобы их дети получали обучение в очной форме. Городской совет планирует обеспечить места в укрытиях для такого количества учащихся, хотя реализация этого зависит от ситуации в городе.