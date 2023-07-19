Вартість харчування в одеських школах зросте

Діти в школі. Фото: google

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

З 1 вересня в Одесі вартість харчування у школах та дитячих садках зросте. Пов'язано це з підвищенням ціни на продукти та комунальні послуги. Крім цього, планується додати перелік дітей, які зможуть харчуватися за рахунок міського бюджету.

Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

Читайте також:

Що зміниться

В Одесі реформа харчування у школах розпочалася раніше, ніж по всій Україні, і департамент освіти розробляв авторське меню, яке дозволило враховувати всі вікові вимоги та норми вживання продуктів. З 2020 року після впровадження нововведень при підрахунках з'ясувалося, що нове меню не тільки корисне, а й вигідне, оскільки коштує дешевше.

"На сьогодні у нас є одна особливість навчального процесу, яка пов'язана з тим, що кількість укриттів у школах менша за загальну кількість дітей. Тому ми виводимо дітей за змінами. І виходить, що коли школа працює у три зміни, то діти перебувають очно по 3-3,5 години в закладі освіти. Таким чином менше споживається сніданків, оскільки найчастіше дитина їсть удома", — заявила директорка департаменту.

При цьому опитуванні батьків показало, що третина за те, щоб сніданки все ж таки залишилися. Але більшість опитаних вважаю, що необхідно забезпечити сніданками та обідами тих дітей, які з якихось причин не харчуються вдома або вимагають підтримки від міста. Здебільшого це соціально незахищені верстви населення.

"Ми пропонуємо додати до цього списку не лише дітей загиблих захисників України, а й дітей захисників абсолютно всіх категорій. Таким чином ми збільшуємо вартість харчування у школах та дитячих садках у відповідність до зростання цін, а також за рахунок збільшення кількості дітей, які харчуватимуться за рахунок міського бюджету", — зазначила Олена Буйневич.

Щоб дитина могла отримувати сніданки або обіди, батьки певних пільгових категорій повинні будуть принести довідки до навчальних закладів.

Вартість сніданків та обідів

Для дошкільнят та початкових класів у які ходять діти віком від року до чотирьох років вартість зросте з 30 до 49 гривень, а у віці від чотирьох до шести-семи років — з 44 до 64 гривень на день.

Щодо груп із цілодобовим режимом роботи дітей від року до чотирьох років то вартість зросте з 64 до 77 гривень, а від чотирьох років до шести-семи — з 77 до 99 гривень.

З першого вересня батькам платити доведеться також за харчування дітей, які навчаються у молодшій школі (з першого до четвертого класу) — 55 гривень на день. А якщо ваша дитина потребує безглютенового та безлактозного харчування, вартість становитиме 125 гривень на день.

Нагадаємо що, з нового навчального року у школах Одеської області з'являться нові автобуси для перевезення дітей. Одеська ОВА уклала відповідну угоду у майже 100 млн грн.