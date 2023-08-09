Учебный год 2023/24: на сколько готова Одесчина к очному формату

Очная учеба в школах. Фото: google

Вскоре стартует новый учебный год, и более 70% родителей изъявляют желание, чтобы их дети продолжали учиться в очном формате. Главной задачей остается обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для школьников и дошкольников.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Подготовка укрытий в школах Одесщины

В настоящее время завершается последняя фаза ремонтов в школах и дошкольных учреждениях. У большинства из них уже есть собственные зоны укрытия для случая чрезвычайных ситуаций. Те заведения, которые пока не готовы, смогут использовать школьные автобусы для перевозки детей в соседние образовательные учреждения или временно использовать здания с готовыми укрытиями. В отдельных случаях планируется внедрение комбинированного формата обучения, объединяющего очный и онлайн-режимы.

Проверка учебных заведений

15 августа запланированы контрольные мероприятия по всем дошкольным учреждениям и школам. Главы районных администраций и городских властей уже получили рекомендации: каждое учебное заведение с детьми должно быть оснащено укрытием и альтернативным источником питания на случай отключения электроэнергии. Проверки должны пройти до начала учебного года, чтобы обеспечить безопасность на весь учебный процесс.

Подготовка к учебному году

Все районы Одесской области начинали подготовку к следующемуучебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесщины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование новогоукрытия . Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.