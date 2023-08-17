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Підготовка до навчального року: рятувальники перевірили школи в Одесі

17 серпня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Підготовка до навчального року: рятувальники перевірили школи в Одесі
Перевірка шкіл перед навчальним роком. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже за два тижні завершується літо, а це означає що до нового навчального року залишилося зовсім трохи. Рятувальники перевірили школи та укриття, аби перебування дітей в закладах освіти було безпечним.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області. 

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Рятувальники зосередили свою увагу на ретельній перевірці систем протипожежного захисту, а також наявності та готовності первинних засобів пожежегасіння. Додатково було проведено огляд обладнання захисних споруд відповідно до встановлених нормативів та вимог.

Перевірка вогнегасників в школах. Фото: ДСНС
Перевірка вогнегасників в школах. Фото: ДСНС

Окрім технічної перевірки рятувальники також взяли на себе завдання провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед педагогічного та адміністративного персоналу навчальних закладів. Завдяки цьому, педагоги та інші працівники отримали необхідну інформацію про правила поводження в разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також рекомендації щодо запобігання пожежам та швидкого реагування на них.

Рятувальники перевірили укриття в закладах освіти. Фото: ДСНС
Рятувальники перевірили укриття в закладах освіти. Фото: ДСНС

Планується, що подібні перевірки та інструктажі будуть проводитися регулярно, адже безпека під час навчального процесу — це запорука якісної освіти та здоров'я учнів.

Навчальний рік 2023/24

Вже незабаром стартує новий навчальний рік, і понад 70% батьків виявляють бажання, щоб їхні діти продовжували навчатися в очному форматі. Головним завданням залишається забезпечити максимально безпечні та комфортні умови для школярів та дошкільнят.

Зазначимо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

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