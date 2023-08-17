Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Подготовка к учебному году: спасатели проверили школы в Одессе arrow

Подготовка к учебному году: спасатели проверили школы в Одессе

17 августа 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Подготовка к учебному году: спасатели проверили школы в Одессе
Проверка школ перед учебным годом. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже через две недели завершается лето, а это значит, что до нового учебного года осталось совсем немного. Спасатели проверили школы и укрытия, чтобы пребывание детей в учебных заведениях было безопасным.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Проверка школ в Одессе

Спасатели сосредоточили свое внимание на тщательной проверке систем противопожарной защиты, а также наличии и готовности первичных средств пожаротушения. Дополнительно был проведен осмотр оборудования защитных сооружений в соответствии с установленными нормативами и требованиями.

Проверка огнетушителей в школах. Фото: ГСЧС
Проверка огнетушителей в школах. Фото: ГСЧС

Кроме технической проверки спасатели также взяли на себя задачу провести информационно-разъяснительную работу среди педагогического и административного персонала учебных заведений. Благодаря этому педагоги и другие работники получили необходимую информацию о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также рекомендации по предотвращению пожаров и быстрому реагированию на них.

Спасатели проверили укрытие в учебных заведениях. Фото: ГСЧС
Спасатели проверили укрытия в учебных заведениях. Фото: ГСЧС

Планируется, что подобные проверки и инструктажи будут проводиться регулярно, ведь безопасность во время учебного процесса — это залог качественного образования и здоровья учащихся.

Учебный год 2023/24

Вскоре стартует новый учебный год, и более 70% родителей изъявляют желание, чтобы их дети продолжали учиться в очном формате. Главной задачей остается обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для школьников и дошкольников.

Все районы Одесской области начали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесчины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз