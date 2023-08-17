Подготовка к учебному году: спасатели проверили школы в Одессе

Проверка школ перед учебным годом. Фото: ГСЧС

Уже через две недели завершается лето, а это значит, что до нового учебного года осталось совсем немного. Спасатели проверили школы и укрытия, чтобы пребывание детей в учебных заведениях было безопасным.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Спасатели сосредоточили свое внимание на тщательной проверке систем противопожарной защиты, а также наличии и готовности первичных средств пожаротушения. Дополнительно был проведен осмотр оборудования защитных сооружений в соответствии с установленными нормативами и требованиями.

Проверка огнетушителей в школах. Фото: ГСЧС

Кроме технической проверки спасатели также взяли на себя задачу провести информационно-разъяснительную работу среди педагогического и административного персонала учебных заведений. Благодаря этому педагоги и другие работники получили необходимую информацию о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также рекомендации по предотвращению пожаров и быстрому реагированию на них.

Спасатели проверили укрытия в учебных заведениях. Фото: ГСЧС

Планируется, что подобные проверки и инструктажи будут проводиться регулярно, ведь безопасность во время учебного процесса — это залог качественного образования и здоровья учащихся.

Учебный год 2023/24

Вскоре стартует новый учебный год, и более 70% родителей изъявляют желание, чтобы их дети продолжали учиться в очном формате. Главной задачей остается обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для школьников и дошкольников.

Все районы Одесской области начали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесчины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.