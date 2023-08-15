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Одещина отримала 28 шкільних автобусів: в які ОТГ їх направили

15 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина отримала 28 шкільних автобусів: в які ОТГ їх направили
Шкільні автобуси. Фото: Одеська ОВА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Друга хвиля нових шкільних автобусів вирушила до навчальних закладів у районах. Усього було придбано 28 сучасних транспортних засобів вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Одеська ОВА. 

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Цього разу автобуси направили до навчальних закладів територіальних громад:

  • Болградської, 
  • Кодимської, 
  • Курісовської, 
  • Миколаївської, 
  • Подільської, 
  • Старомаяківської, 
  • Слобідської, 
  • Доброславської, 
  • Цебриківської, 
  • Любашівської.
ОТГ з Одещини отримали нові шкільні автобуси. Фото: Одеська ОВА

Підготовка до навчального року

Вже незабаром стартує новий навчальний рік, і понад 70% батьків виявляють бажання, щоб їхні діти продовжували навчатися в очному форматі. Головним завданням залишається забезпечити максимально безпечні та комфортні умови для школярів та дошкільнят.

Зазначимо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

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