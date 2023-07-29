В Одеській області з'явилися нові шкільні автобуси

Нові шкільні автобуси. Фото: Одеська ОВА

Територіальні громади Одеської області отримали перші партії шкільних автобусів, на які витратили 82 млн грн. Ще дві партії мають надійти до початку навчального року.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської ОВА.

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"Готуємося до 1 вересня і створюємо максимальний комфорт для наших дітей", — йдеться у повідомленні.

Хто отримав автобуси

Долинська ОТГ,

Окнянська ОТГ,

Суворівська ОТГ,

Авангардівська ОТГ,

Ананьївська ОТГ,

Кілійська ОТГ,

Ренійська ОТГ,

Вилківська ОТГ,

Петропавлівська ОТГ,

Балтська ОТГ.

Зазначимо, що ще 18 територіальних громад очікують на свій транспорт до 1 вересня.

Які автобуси отримали

Автобуси мають екологічний клас "Євро-5", пофарбовані у жовтий колір зі світловою сигналізацією та маркуванням, що це саме шкільний автобус, та вміщують 26 місць для сидіння. Та два місця для особи, що супроводжує дітей, та водія.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.

Нагадаємо, в Україні стартує ініціатива з відновлення шкіл під назвою "DECIDE: Відбудова". Вона спрямована на залучення громад з Чернігівської, Полтавської та Одеської областей до грантового фінансування для ремонту шкільних укриттів та їх перетворення на сучасні освітні хаби.