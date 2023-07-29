В Одесской области появились новые школьные автобусы

Новые школьные автобусы. Фото: Одесская ОВА

Территориальные общины Одесской области получили первые партии школьных автобусов, на которые потратили 82 млн. грн. Еще две партии должны поступить в начале учебного года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

Читайте также:

"Готовимся к 1 сентября и создаем максимальный комфорт для наших детей", — говорится в сообщении.

Кто получил автобусы

Долинская ОТГ,

Окнянская ОТГ,

Суворовская ОТГ,

Авангардовская ОТГ,

Ананьевская ОТГ,

Килийская ОТГ,

Ренийская ОТГ,

Вилковская ОТГ,

Петропавловская ОТГ,

Балтская ОТГ.

Отметим, что еще 18 территориальных общин ожидают свой транспорт до 1 сентября.

Какие автобусы получили

Автобусы имеют экологический класс "Евро-5", окрашены в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещают 26 мест для сидения. И два места для сопровождающего детей и водителя.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Напомним, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.