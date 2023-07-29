В Одесской области появились новые школьные автобусы

ОТГ из Одесской области получили новые школьные автобусы: подробности
Территориальные общины Одесской области получили первые партии школьных автобусов, на которые потратили 82 млн. грн. Еще две партии должны поступить в начале учебного года.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.
"Готовимся к 1 сентября и создаем максимальный комфорт для наших детей", — говорится в сообщении.
Кто получил автобусы
- Долинская ОТГ,
- Окнянская ОТГ,
- Суворовская ОТГ,
- Авангардовская ОТГ,
- Ананьевская ОТГ,
- Килийская ОТГ,
- Ренийская ОТГ,
- Вилковская ОТГ,
- Петропавловская ОТГ,
- Балтская ОТГ.
Отметим, что еще 18 территориальных общин ожидают свой транспорт до 1 сентября.
Какие автобусы получили
Автобусы имеют экологический класс "Евро-5", окрашены в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещают 26 мест для сидения. И два места для сопровождающего детей и водителя.
Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.
Напомним, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.