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ОТГ из Одесской области получили новые школьные автобусы: подробности

29 июля 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области появились новые школьные автобусы
Новые школьные автобусы. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Территориальные общины Одесской области получили первые партии школьных автобусов, на которые потратили 82 млн. грн. Еще две партии должны поступить в начале учебного года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.

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"Готовимся к 1 сентября и создаем максимальный комфорт для наших детей", — говорится в сообщении.

Кто получил автобусы

  • Долинская ОТГ,
  • Окнянская ОТГ,
  • Суворовская ОТГ,
  • Авангардовская ОТГ,
  • Ананьевская ОТГ,
  • Килийская ОТГ,
  • Ренийская ОТГ,
  • Вилковская ОТГ,
  • Петропавловская ОТГ,
  • Балтская ОТГ.

Отметим, что еще 18 территориальных общин ожидают свой транспорт до 1 сентября.

Какие автобусы получили

Автобусы имеют экологический класс "Евро-5", окрашены в желтый цвет со световой сигнализацией и маркировкой, что это школьный автобус, и вмещают 26 мест для сидения. И два места для сопровождающего детей и водителя.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.

Напомним, в Украине стартует инициатива по возобновлению школ под названием "DECIDE: Відбудова". Она направлена на привлечение общин из Черниговской, Полтавской и Одесской областей в грантовое финансирование для ремонта школьных укрытий и их превращение в современные образовательные хабы.

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