Одесщина получила 28 школьных автобусов: в какие ОТГ их направили

Школьные автобусы. Фото: Одесская ОВА

Вторая волна новых школьных автобусов отправилась в учебные заведения в районах. Всего было приобретено 28 современных транспортных средств отечественного производства.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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На этот раз автобусы направили в учебные заведения территориальных громад:

Болградской,

Кодымской,

Курисовской,

Николаевской,

Подольской,

Старомаяковской,

Слободской,

Доброславской,

Цебриковской,

Любашевской.

ОТГ из Одесской области получили новые школьные автобусы. Фото: Одесская ОВА

Подготовка к учебному году

Вскоре стартует новый учебный год, и более 70% родителей изъявляют желание, чтобы их дети продолжали учиться в очном формате. Главной задачей остается обеспечить максимально безопасные и комфортные условия для школьников и дошкольников.

Все районы Одесской области начинали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесщины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установление такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.