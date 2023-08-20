В Одессе пройдет акция в поддержку ВСУ

Школьники собирают пособие для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

В этом году одесские школьники снова проведут акцию в поддержку воинов ВСУ. "Первое сентября без цветов" берет свой старт еще с 2014 года, когда 2 интернат (теперь Ланжероновский лицей) собирал помощь бойцам на восток.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, за полтора года полномасштабной войны в Украину на фронт было передано несколько грузовиков родительской поддержки.

"Ну и самое главное. Дети и взрослые могут выразить свои чувства, пожелания нашим Защитникам в канун нового учебного года в письмах, рисунках, самодельных сувенирах. Поверьте, это воспринимается ими невероятно", — отмечает Елена Буйневич.

Что можно передать на фронт

лекарства от простуды;

белье и носки;

сигареты;

кофе, чай;

вкусности, которые не портятся долго, упакованы;

средства гигиены.

Ранее мы писали, что с 1 сентября в Одессе 90% школ будут работать в смешанном формате. Это связано с тем, что бомбоубежища в некоторых учебных заведениях не способны вместить большое количество людей.

До начала нового учебного года остаются считанные дни, а родители уже постепенно готовят своих детей к 1 сентября. Новини.LIVE проверили, во сколько в этом году обойдется родителям собрать ребенка в школу, детали — читайте в материале.