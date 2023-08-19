Майже усі школи Одеси працюватимуть у змішаному форматі

Школярі за партою. Фото ілюстративне: google.com

З першого вересня в Одесі 90% шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що бомбосховища у деяких закладах освіти не здатні вмістити велику кількість людей.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Одеської міської ради.

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майже всі школи навчатимуться у дві зміни;

батьки можуть вибирати формат навчання: очно або дистанційно;

якщо половина хоче навчатись онлайн, то будуть створювати дистанційний клас. Уроки вестимуть ті самі вчителі, що й очні;

якщо з класу дистанційно хочуть навчатися кілька учнів, їм запропонують дистанційний клас в іншій школі.

Нагадаємо, в українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу "Здоров'я, безпека та добробут". У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним.

Також ми писали, що через повномасштабне вторгнення, яке розпочала РФ, українські школярі під час навчального року змушені доволі часто перебувати в укриттях, ховаючись від російських ракет. А після цього вранці йти на уроки.